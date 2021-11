Trascienden amenazas en Oxchuc por elecciones

San Cristóbal de Las Casas.- Pobladores de la Comunidad Tres Nudos, municipio de Oxchuc, acordaron en una reunión tomar el control de la cabecera municipal y evitar el regreso de Juan Encinos y Óscar Gómez Púl, y quienes se oponen serán castigados.

De acuerdo a un escrito que llegó a la mesa de redacción de este medio de información el pasado sábado 27 de noviembre, se reunieron en las oficinas de la organización 3 nudos, Juan K'ux como presidente, acompañado por toda su comitiva Francisco Méndez de Santísima Trinidad, Mariano Sopa del barrio San Cristobalito, Sebastián Molox de Media Luna y la Maestra María integrante del órgano electoral comunitario, acordaron buscar a su candidato, sin repetir ex autoridades.

“Nosotros como organización 3 nudos tomaremos el control de la cabecera municipal para cualquier acto político a realizarse por qué tenemos integrantes activos en todos los barrios y el que no se acate tomaremos las medidas de antaño: desnudarlo y pasearlo por todo el pueblo desnudo, rasurar ya sea hombre o mujer como castigo por no estar de acuerdo, quemarle las casas y correrlos del pueblo”, citan en el escrito.





Explican que la única finalidad de la asamblea, fue buscar su candidato para la presidencia municipal del año 2022-2024, “y para conocimiento de todos queremos exponer que no vamos a permitir que salgan candidatos de la cabecera municipal por que la cabecera son muy vulnerables y no saben si son de títeres o tuluk'es y no hacen nada, en cambio las comunidades son de valor y defienden a su presidente municipal aunque no haya ningún progreso social o económico”.

Piden organizarse para evitar el regreso de líderes como Juan Encinos y Óscar Gómez Pùl, quienes intentan “retomar un poco del punto anterior, recalcamos que la cabecera municipal no tiene la capacidad de tomar decisiones ya que nadie tiene valor y con una coca se conforman”.

Es de recordar que el pasado 13 de noviembre, un total de 10 casas fueron quemadas en la comunidad de Pashtontijá, Municipio de Oxchuc, derivado de un conflicto por obtener el control de la escuela primaria de ese lugar, según informó una fuente oficial.

El conflicto inició con un intercambio de disparos por parte de dos grupos sin que se reportaran lesionados, sin embargo, la fuente confirmó que fueron quemadas 10 viviendas.