Túnel de San Cristóbal podría colapsar si no recibe mantenimiento

San Cristóbal - El túnel de San Cristóbal de las Casas ubicado en el sur de la Ciudad fue construido durante el sexenio del gobernador Manuel Velasco Suárez, su construcción fue necesario debido a la inundación que sufrió años anteriores de su sexenio y fueron miles de damnificados de la parte sur y poniente de la ciudad colonial que sufrieron inundaciones hasta por 2 metros de altura, por lo que las autoridades del gobierno federal, estatal, así como el municipio deberán atender de manera urgente el problema que tiene el túnel para evitar más inundaciones en el valle de Joel, desde esa fecha el túnel no se le ha dado mantenimiento los arquitectos coletos han denunciado que se debe dar mantenimiento porque podría sufrir una catástrofe los más de 200,000 coletos, porque las lluvias ha demostrado su fuerza cada vez que llueve, los gobiernos están a tiempo de solucionar este grave problema que aqueja el túnel construido hace más de 40 años.

Al respecto, el arquitecto Jorge Alberto Ruiz Cacho, un reconocido sancristobalse y ex delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en entrevista afirmó que si no se atienden las grietas que presenta el túnel podría sufrir una catástrofe a los miles de Sancristobalenses porque este desperfecto debe de ser solucionar de manera inmediata, porque si no se atiende Las paredes del túnel podrían colapsar, porque las fuerzas de las lluvias que se está registrando en el valle de Joel podrían provocar inundaciones, por lo que es urgente realizar un recorrido por expertos dentro del túnel, afirmó que existe una grieta en medio de esta obra que se realizó hace más de 40 años.

Local Deslave derriba viviendas en Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez

"Si los gobiernos o expertos en la materia no realizan una revisión del túnel, podría colapsar porque tiene grietas y las consecuencias para la ciudadanía serían fatal, porque lamentablemente están asolvados los ríos, los túneles antiguos de San Cristóbal han sido llenados por cuestiones de tonelada de desperdicios, eso ha provocado que se inunde el otro San Cristóbal, el problema mayor es que no hay un colector para recibir las aguas fluviales, los problemas de pavimentación que están dando ahora en las calles dentro del casco antiguo de San Cristóbal es pésimo, por qué no respetan las salidas pluviales, no respetan el cambio de diámetro de las tuberías de drenaje, el crecimiento de San Cristóbal está desbordado y si no se hace un control exacto de todo ello tenemos problemas más graves y prueba de ello ya nos mostró la naturaleza de qué capacidad de agua está arrojando en San Cristóbal si no se hace nada podría haber inundaciones graves", señaló Ruiz Cacho.

Finalmente, dijo que en el 2008 recorrió el túnel y observó que hay una fractura como en el kilómetro 2, prácticamente hay un socavón, hay una fractura, y que toda esa parte hay que revisarlo y es urgente atenderlo con especialistas en la materia en hidráulica y ver cómo rehabilitar de manera urgente el túnel, "el túnel mide aproximadamente 4 kilómetros y medio, es urgente la atención, puede ser fuerte y fatal las consecuencias para la población".

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️