El agua que se consume en Tuxtla debe pasar por certificación de Salud Pública

Tuxtla Gutiérrez.- El precio del litro de agua en Tuxtla Gutiérrez alcanza en farmacias 11 pesos, en algunas tiendas de abarrotes, 8 pesos, en tiendas de conveniencia a 21 pesos, mientras que el garrafón de 20 litros hay rellenado con un costo de 15 pesos, esto es el litro saldría a razón de un peso con 33 centavos en algunas purificadoras, en otros establecimientos de abasto alcanza un valor mayor, llega a los 25 pesos el rellenado.

El garrafón 15 pesos de 20 litros en rellenado, en el 2019 estaba a 14 pesos, subió un peso en este año en el negocio centro de purificación Agua Villalobos, en la primera oriente entre la cuarta y quinta norte, en Tuxtla Gutiérrez, su propietario dice que económicamente le va bien, la demanda está bastante buena, la gente consume mucha agua.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Para sacarlo al mercado el agua lo toma de poso, es agua virgen, muy pesada, el proceso de purificación pasa por el almacén y sigue por la tubería, los filtros que eliminan arena, residuos, plástico, filtro de carbono que elimina olor, sabor, partículas, y un filtro suavizador le da un sabor suave fresco y por último pasa por la ósmosis inversa para generar mayor calidad al agua, enseguida se despacha en el garrafón para su reparto, ya sea a domicilio o rellenado en el negocio.

Dos mil 500 litros de agua es la capacidad de procesamiento de la empresa Agua Villalobos, a razón de 125 garrafones que tienen un valor de 15 pesos cada uno y con ello alcanza ingresos por mil 875 pesos diarios en promedio, aunque su propietario cuenta que la gente consume bastante agua pero es poco en razón de lo que debe consumir, incluso no quisiera pagar los 15 pesos sino menos valor por el agua.

Estos procesos son supervisados por la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, que constata las instalaciones, lleva muestra de agua para estudio de laboratorio, hasta ahora dice que no ha recibido recomendaciones de la autoridad sanitaria.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Otras purificadoras tienen a razón de 17 pesos el llenado, también de 18 y hasta 25 pesos, la supervisión está a cargo de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Salud, sin embargo, los negocios reportan que el personal hace presente al menos tres o máximo cuatro veces por año, supervisan las instalaciones, el proceso de purificación, se llevan muestra para estudios en el Laboratorio Estatal de Salud Pública pero no les dan a conocer el resultado, puesto que no regresan sino hasta cuándo habrá otra inspección.

De acuerdo con la doctora Guadalupe Alfaro Zebadúa, considera que las empresas de venta de agua en garrafones cumplen con los requisitos, son supervisados por la Secretaría de Salud del estado y ellos son los que garantizan este consumo, así que hay que consumir ese tipo de agua, hay que consumir agua de las empresas purificadoras.

Cada una de las empresas purificadoras debe tener los documentos que le amparan su proceso de calidad en la purificación, certificación, que da cuenta si es de calidad, independientemente de los procesos de purificación que siguen, es la Secretaría de Salud la responsable de realizar los estudios de laboratorio a través de nuestras, los estudios deben efectuarse cotidianamente para evitar enfermedades gastrointestinales que aquejan en esta época.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El agua que venden en garrafón es de calidad, cumplen los requisitos, y el agua que se debe consumir, hay algunas empresas que venden más barato el garrafón, pero hay que estar muy pendientes de que los establecimientos también cumplan con los requisitos para la purificación y contar con la autorización para ello.

Muchas empresas tienen estos documentos visibles, hay quienes no tienen sus documentos visibles pero hay que tener la garantía de la supervisión por parte de las autoridades sanitarias estatales correspondientes, aunque podrá haber negocios que no cumplan con los requisitos, una pequeña casita o bodeguita y que incluso venda más barato el agua y hay que estar alerta porque podría no tener autorización, ni ser agua de calidad la que este ofertando.

Te puede interesar: Tras críticas desactivan semáforos en el libramiento sur oriente de Tuxtla

En algunos negocios encontramos personas que acudieron a llenar su garrafón, sin entrevista formal nos compartieron que están a gusto con esta agua, en las calles personas con botellas de agua en mano no nos quisieron hablar de la calidad del agua que consumen, ni de la que reciben en su hogar, otras dijeron no tener tiempo para hablar de nada, mientras que la Secretaría de Salud no respondió a la petición de entrevista con el Laboratorio Estatal de Salud Pública responsable de analizar la calidad del agua de las empresas purificadoras.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️