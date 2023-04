Panchón Contreras, el recinto de los mejores festivales de música en Chiapas

En los últimos 5 años, el estadio de beisbol Panchón Contreras ha sido el sitio donde se han llevado a cabo festivales de música, la empresa cervecera Tecate ha manejado desde 2017 el festival "Tecate Location" donde ha reunido a artistas de renombre e impulsado proyectos emergentes que buscan el agrado de sus escuchas, en este caso de sus visitantes. A continuación te daremos algunos datos de los artistas que más han encendido el ambiente en este lugar.

2018 fue el año que inició este viaje de conectividad, ya que en 2017 la primera edición de Location fue en Foro Chiapas por cuestiones climatológicas. En esta segunda edición fuimos testigos de presentaciones memorables y significativas para muchos fans, Fobia una de las bandas estelares ya reconocida y posicionada como un emblema en el rock nacional, nos deleitaron con sus clásicos como lo son "el microbito" "revolución sin manos" "veneno vil" hoy tengo miedo" entre otras de su extenso repertorio que no podían faltar.

Zoé comandado por León Larregui fueron los que le dieron cierre a ese día lleno de muchos sentimientos y sobre todo de lluvia. En su show sonaron grandes éxitos de sus álbumes más escuchados como el "Reptilectric", "Memo Rex Comander", "Programaton" y que en ese momento se encontraban promocionando un álbum nuevo titulado "Aztlan", sin duda este festival quedará en la memoria de muchos amantes de este género musical.

Actualmente no se ha negado que su tercera edición ha sido la mejor de todas, con una fluencia impresionante de asistentes, la versión de 2019 superó en muchos aspectos a la anterior, empezando con un line up de no creerse, Technicolor Fabrics, Little Jesus, Porter, Caloncho y la Maldita Vecindad deleitaron a miles de fans en el estadio con sus mejores himnos, audiovisualmente era una producción fantástica y sin negarlo la edición que más ha encantado a fanáticos.

Para el 2020 nos sorprendieron nuevamente, otra vez superando expectativas en cuanto a la alineación musical de ese año, Babasonicos, Siddhartha, División Minúscula y Enjambre voló las cabezas y carteras de todos los amantes de los festivales. Desafortunadamente por pandemia y temas de salud, el Tecate Location 2020 fue cancelado y algunas bandas dieron baja a presentarse en el festival, dejando en claro que habría una reprogramación.

Pasaron dos años para que el estadio pudiera ver nuevamente multitudes de personas gozantes de la música, con las restricciones de salud y medidas adecuadas la cuarta edición llegaría en noviembre de 2022 retomando su curso y poder ofrecerle a los asistentes algo muy prometedor. De las presentaciones más destacadas en el concierto no se quedó corta ninguna, Ed Maverick y su increíble presentación de su álbum de nombre "Eduardo", transmitiendo esos sentimientos potentes combinados con arreglos musicales increíbles y psicodélicos. División Minúscula nos hizo recordar viejos tiempos con las mejores canciones de épocas importantes, Enjambre y sus melodías únicas e inigualables, Siddartha con sus mejores canciones y de los artistas más esperados por todos, lleno de amor y empatía todo el recinto y para terminar Molotov, un emblema de la música nacional, poniéndonos a saltar y disfrutar cada una de sus canciones.

El estadio Panchón Contreras se ha vuelto el lugar de confianza para amenizar este tipo de eventos, para este año se presentó de manera oficial un nuevo proyecto de nombre "El Dorado: Festival" que sin duda será un concierto memorable ya que su line up con Panteón Rococó, Reyno, Serbia y The Rasmus que fue lo más inesperado es de no creerse.

