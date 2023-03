Por primera vez en Tuxtla llegan peleadores de la UFC en el Supreme Fight Night

Tuxtla Gutiérrez.- Llega por primera vez el evento internacional de artes marciales mixtas a Tuxtla Gutiérrez, Supreme Fight Night 3 en su única edicion el próximo viernes 17 de marzo.

Artemio Montesinos presidente de la liga Supreme Fight Night, así como el vicepresidente de la liga Bernardo Miranda realizaron una conferencia de prensa para dar detalles, en donde se contó también con la presencia de Adán Castillejos Gallegos, presidente de artes marciales mixtas y deporte de combate en Tuxtla Gutiérrez.

El presidente de la liga Supreme Fight Night, Artemio Montesinos hizo la invitación para los ciudadanos, así como fanáticos del MMA, ya que es un show completamente en vivo.

Asimismo Bernardo Miranda, vicepresidente de la misma liga anuncio que la venta de boletos pueden encontrarse en la plataforma supremefighnight.com y posteriormente te pedirá datos bancarios para realizar la compra, asegurando que está plataforma es segura, teniendo en cuenta que se tiene hasta el jueves 16 de marzo para realizar la compra.

El evento tendrá lugar en el salón expo convenciones de Tuxtla Gutiérrez a las 18:00 horas en donde se hará un espacio a las 15:00 horas para la venta de boletos. Cabe destacar que es por cupo limitado y que ya se lleva un aforo del 50%.

La primera pelea se realizará a las 19:00 horas, en donde piden puntualidad ya que se transmiten en plataformas completamente en vivo.

Se comenzará con 3 peleas amateur en donde será representado por 3 chiapanecos; "Tha Black Jaguar", Ashley Rincón y Fredy Alejandro. Siendo sus contrincantes originarios de Campeche.

En la cartelera preliminar tambien serán chiapanecos que representarán en este magno evento deportivo. Entre las peleas se verá a la chiapaneca, originaria de Comitán; Mildred Flores vs Michelle Mena, el chiapaneco Victor Navarro vs Sergio Reyes y "El Turco Farrera" vs Luis Padilla.

Las peleas estelares será Gustavo Gabriel de la academia en Brasil de la UFC vs "El Tierno Márquez", la peleadora Sara Cova vs Sandra Chimeyo. También se presentará en el cuadrilátero Diego Bianchini vs "Pistolero Medrano" y posteriormente Luis Cerón chiapaneco vs el venezolano Luis Pinango.

Cabe hacer mención que el día jueves 16 de marzo se estará llevando a cabo el pesaje en la plaza ámbar de la capital chiapaneca.