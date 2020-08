Tuzantecos acusan al delegado de gobierno de proteger al edil

Tuzantán.- Habitantes de la colonia, Laureles, de este municipio, se pronunciaron en contra del delegado de gobierno en esta zona, Efraín García Ordoñez, debido a que presuntamente ha salido a la defensa del edil cuando se le acusa de presuntas irregularidades y corruptelas que viene cometiendo Bany Obed Ramos Guzmán.





Los habitantes de la mencionada colonia, así como de la ranchería, mencionaron que en días pasados, mantuvieron una reunión, con el alcalde de este municipio, en la delegación de gobierno, para exigirle obras para esta y otras comunidades, pero el edil, salió con el argumento de que su gobierno tiene su política, y para ello él no dará obras a ninguna comunidad si el juez no ha sido nombrado por su administración.

Estas acciones, mantienen enfurecida a la comunidad, pues le han dejado en claro que las campañas terminaron desde hace ya dos años, hoy es gobierno, y debe de trabajar para el desarrollo del municipio, con obras de impacto, que ayuden a que ya no continúe en el retraso, pero todo parece indicar que el alcalde, se ha encaprichado en no trabajar donde según él no lo apoyaron en las pasadas contiendas electorales.





Foto: Amílcar García | Diario del Sur





Apuntaron que en reuniones que han sostenido en la delegación de gobierno, han notado abiertamente la protección que el titular de esta dependencia estatal, ha dado al edil, pues las reuniones las ha realizado a puerta cerrada y no permite el acceso de medios de comunicación, e incluso a los que participan en esas mesas de diálogo les prohíbe tomar fotos esto a petición del alcalde.

Agregaron que enviarán documento al secretaría de gobierno en la entidad, Ismael Brito Mazariegos, para que tome cartas en el asunto, ya que consideran el delegado de gobierno en esta zona, Efraín García Ordoñez, debe de ser actuar de manera parcial, darle la razón a quien la tiene, e incluso trabajar a favor de la ciudadanía.