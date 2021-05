Una simulación la paridad de género en zonas indígenas: Patricia Díaz

La paridad de género en las zonas indígenas es una simulación, Chamula es ejemplo de ello, aun cuando los partidos políticos registraron a mujeres como candidatas a puestos de elección, son los hombres los que siguen ejerciendo el poder y el dominio, sin duda que las mujeres que ganen una elección el 6 de junio no tendrán las garantías para que desempeñen sus cargos constitucionales, sostuvo Patricia Díaz López.

La candidata del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Chamula, dijo al delegado de Gobierno en ese municipio, Jorge Trujillo Herrera, que el Estado Mexicano no tiene la intención de hacer cumplir la ley en materia de paridad de género, una cosa es lo que dice el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que han postulado los partidos políticos y otro escenario diferente está resultando en la práctica.

No hay más mujeres caminando las comunidades, recorriendo los parajes, visitando las casas, familias y deseamos que se cumpla en la práctica la paridad vertical, horizontal y transversal, que no sea una simulación, que se respeten los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas, que deje de ser sólo discursos, "los que se presentan en las comunidades son candidatos, los masculinos".

Díaz López, socióloga por la Universidad Autónoma de Chiapas, sostiene que existen en todos los partidos políticos mujeres indígenas con capacidad y con el deseo de hacer bien las cosas, pero los varones no están respetando esos derechos, ni dejan actuar en libertad a las mujeres registradas como candidatas a regidoras, a síndicas.

Dijo al delegado de Gobierno de Chamula, Jorge Trujillo Herrera, que tiene que ser el conducto para que llegue al más alto nivel su queja porque allá en las comunidades no hay candidatas, solo candidatos, las mujeres conocemos de nuestros derechos y no puede aplicarse la libre determinación, sino los derechos, la libre paridad de género, que en el 2021 se acabe la simulación para mi pueblo de Chamula, no más usurpación.

"De verdad es necesaria la paridad, para que ya dejemos de ser las mujeres indígenas votos cada tres años, que ya dejemos de ser estadísticas de votos en las comunidades, que nos escuchen como mujeres, como madres, como hijas, como esposas, es injusto el trato que se brinda desde los partidos a las mujeres, que la secretaria de Gobierno, Victoria Cecilia Flores, que es mujer, que entienda los derecho de las mujeres", dijo llorando al delegado de gobierno.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Acudió a la firma del pacto de civilidad convocado por el delegado de Gobierno, Jorge Trujillo Herrera, "porque mi pueblo Chamula se merece vivir en paz, se merece estar bien", pero le expuso que en la misma lista de nombres de los contendientes por su municipio hay simulación, porque los que participan en las elecciones son hombres, no mujeres.

Los candidatos a la presidencia municipal de Chamula son Patria Díaz López, por el PT para la presidencia municipal, por el PRI, Juan Collazo Díaz; por el PVEM, Domingo Gómez Díaz; por Chiapas Unido, Albino López Gómez; por Morena, Mario Collazo Gómez; por Nueva Alianza Chiapas, María Shilón Gómez; por el Partido Popular Chiapaneco, Pascuala López Gómez; por Encuentro Solidario, Dominga Jiménez Bautista; por Redes Sociales Progresistas, Mario Hernández Sántiz y por Fuerza por México, Dominga Sántiz López.