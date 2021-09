Urgen acciones estratégicas contra la inseguridad en el Soconusco

El Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), urgió a las autoridades la implementación de acciones estratégicas que permitan devolver la tranquilidad a los habitantes de la frontera sur.

Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Cocoparci, afirmó que las denuncias de robos a casa habitación, a transeúntes, hechos de sangre con uso de armas de fuego así como delitos comunes y del fuero federal a los que se suman constantes escándalos y enfrentamientos de migrantes entre ellos y con corporaciones institucionales han incrementado de manera considerable.





Expuso que si bien vivimos en una frontera abierta y porosa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantenían un control de seguridad y la sociedad vivía en paz y tranquilidad, sin embargo, en la actualidad hay preocupación social, hay incertidumbre y enojo porque se ha alterado la vida.

Señaló que recientemente se han suscitado hechos de sangre con uso de armas de fuego como lo ocurrido en Puerto Madero en el que un ex marino se enfrentó a balazos con policías o el homicidio del encargado del Bar La Chapería, que dejan entrever que los ilícitos van aumentando.

Gutiérrez Franco indicó que ha expresado en las reuniones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno coordinen acciones, implementen estrategias y vigilancia con operativos no solo en Tapachula, sino en todos los municipios de la región.

Crisis migratoria ha influido en el incremento de la inseguridad en la zona, ya que muchos de los extranjeros han incurrido en actos delictivos/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Reconoció que la crisis migratoria ha influido en el incremento de la inseguridad en la zona, ya que muchos de los extranjeros han incurrido en actos delictivos al encontrarse sin dinero para atender sus necesidades básicas.

"La autoridad federal, del estado y municipales deben contribuir para que se resuelva el problema migratorio, si bien se ha señalado que el fenómeno migratorio no puede limitarse si puede regularse, es necesario que le den solución si los van a dejar pasar que lo hagan y si van a deportarlos también que actúen pero que no los traten de encorralar en Tapachula porque ellos no quieren estar aquí" abundó.

Finalmente mencionó que se está convirtiendo a la región en un muro para contener extranjeros, pero también en un muro de lamentos, en el que poco a poco se va perdiendo el respeto a las instituciones y las leyes mexicanas por parte de los migrantes, en el que existe impunidad y se atenta contra los bienes de las personas en materia de seguridad y de salud por la pandemia.