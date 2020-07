Urgen aseadores de calzado apertura del parque central

San Cristóbal de Las Casas.- Asunción Morales Sánchez “Don Chón” como es conocido, uno de los boleros de antaño en San Cristóbal, tras hacer un llamado a las autoridades para que les permitan trabajar por lo menos sobre el perímetro del Parque Central, ya que llevan varios meses sin acceso a sus puestos de aseo y eso hace que atraviesen una difícil situación económica.













Me mantengo con el poco periódico que vendo, pero muchos ya no están vendiendo, en un día sin pandemia llego a hacer unos 100, 150 pesos, no más, necesitamos ganar para poder vivir, comentó.













Consideró una opción que los dejaran trabajar en la orilla del parque debajo de los árboles, por qué no ven para cuándo vayan a abrir el Centro de la ciudad, y además han visto como los bares si abren y a ellos que no amontonan a las personas les prohíban.









Comentó que entre los dos grupos de boleros son alrededor de 80, de los cuales están sufriendo económicamente unos 20, ya que los otros han buscado otros oficios para poder mantener a sus familias y otros están buscando la manera de vivir.

Finalmente, insistió en buscar la manera para sostenerse y una solución sería que les dieran permiso trabajar frente a Catedral de 8 de la mañana a 3 de la tarde, “no nos dan chance en otro lado, además no nos conviene otro lugar, porque estamos arraigados en el Centro, además de que otros parques también se encuentran cerrados”.