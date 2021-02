Urgente activar economía con la venta de café en Chiapas: Gabriela Patishtán

San Cristóbal de Las Casas.- "Se trata de impulsar proyectos productivos, políticas públicas para el mejoramiento de los pueblos, por lo que me registre como aspirante externa por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, dónde también pretendo legislar para combatir las injusticias en las comunidades y como la que vivió mi papá como preso político, yo viví desde niña las injusticias con mi papá a quien le he aprendido mucho que estuvo 13 años en la cárcel, así como mi papá hay muchos indígenas a quienes les han violentado sus derechos humanos y si en su momento podría legislar en el tema de la amnistía".

Lo anterior lo dijo Gabriela Patishtán, hija de Alberto Patishtán preso político indultado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, consideró necesario resignificar el predio del café en la Región de Los Bosques que se conforma por 13 municipios y también la ganadería es una actividad que se encuentra olvidada, por lo que ella quiere ejecutar un proyecto para mejorar la economía de la zona.

En entrevista, manifestó su intención de buscar la candidatura para la diputación local por el Distrito 11 con cabecera en Bochil, para beneficiar a todas las comunidades que en el distrito cuentan con poblaciones menores a los mil habitantes, "esto quiere decir que muchas no cuentan con los servicios básicos, como acceso a la salud, a la educación, entre otros, de llegar al congreso legislaría esos temas y defender los derechos sociales como el bienestar de las comunidades".

Asimismo, dijo que quiere impulsar la participación política de la mujer indígena, porque desafortunadamente todavía se ve mal que la mujer indígena participe, "quiero empoderar a la mujer en su momento para que participen en la vida política y democrática del país, y trabajar políticas públicas para a combatir la violencia a la mujer".

"Gracias a todos los que me han brindado su apoyo, quiero dejar en claro que me considero una mujer con principios y valores, no tengo ninguna ambición personal, yo quiero apoyar a la comunidad que en su momento me dió mucho y quiero devolver el apoyo, que mi trabajo va ser la voz de los pueblos, los resultados estarán para el 5 de marzo, somos tres precandidatos y voy a ser respetuosa del resultado que emita la dirigencia nacional de Morena", finalizó.