Vacunas antiCovid-19 en Malpaso registra poca afluencia

Mezcalapa.- Autoridades de salud informaron que se tuvo un registro menor de personas que acudieron a vacunarse en este día en el módulo de la herradura, de esta localidad, esto debido a que anteriormente la afluencia fue alta y se presume que ya la mayoría está vacunado.

Las dosis llegaron en este día a esta zona de Mezcalapa, con la intención de que personas mayores de 18 años que aún no se hayan vacunado puedan recibir su dosis, en este módulo en donde además se esperaban la presencia de personas de zonas rurales aledañas.

La vacunación arrancó desde las 8:00 de la mañana, misma que estuvo a cargo del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes vieron que fue muy poca la afluencia de las personas en este día.





Detallaron que posiblemente varios de los pobladores de esta zona habrían acudido a vacunarse cuando estuvieron las dosis en la cabecera municipal, y que por ello ese sea el motivo de la poca participación ciudadana en la Herradura.

Autoridades explicaron que en las campañas anteriores se tuvo buena respuesta de la gente, por lo que se prevé que se tenga un alto porcentaje de personas vacunas de esta zona, así que informaron que se continuará con la gestión de los módulos de vacunación para que las personas que aún faltan puedan tener su dosis.

Asimismo hicieron un llamado a seguirse cuidando, dejando en claro que a pesar de tener las dosis contra el Covid-19, no es garantía de que no presenten síntomas y que no puedan contagiarse, de allí que siguen las tareas de prevención en la localidad.