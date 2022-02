Vecinos reportan ecocidio por parte de autoridades en colonias de Tuxtla

El ayuntamiento vuelve a estar en el ojo del huracán luego de algunas acciones en donde autoridades cortan raíces de arboles para cubrirlas con cemento; lo más degradante para los vecinos es que lo hacen sin preguntarles nada; cuando vuelven a casa ya lo encuentran todo hecho

Durante el mes de febrero, nuevamente las autoridades capitalinas dieron de que hablar tras una serie de decisiones que han molestado a los vecinos de Las Canoitas y La Lomita luego de que vieran que todos los arboles ubicados en la 11 poniente fueran cortados de raíces y sellados con cemento ya que según “fueron embellecidos”; ante esto, el ayuntamiento de Carlos Morales no se ha pronunciado a pesar de que la información llegó a toda la ciudadanía quien de igual forma que los colonos no están de acuerdo con tales hechos.









Como parte de los programas de nuevas “jardineras” se han realizado trabajos en las vías más concurridas de la ciudad; aunque a finales del 2021 ya se había registrado un caso similar que provocó el descontento de los vecinos, en esta ocasión nuevamente y de la misma manera surgió la polémica luego de lo realizado en la 11 poniente; los vecinos de las colonias que se conectan en esta vía afirmaron estar en total desacuerdo debido a que cada vez hay menos arboles en la capital chiapaneca y con lo realizado ya no podrán plantar más ni dejar crecer los que apenas se plantaron.

El descontento por parte de otros también surge por el tema de la inundación, pues algunos afirman que en la última temporada de lluvia se hacían charcos en la zona, charcos de agua que en su mayoría eran absorbidos por las plantas que existían en el sitio y ahora, con el tema del cemento cada vez será más difícil que se pueda disipar el agua y habrá mayor caso en esta zona de la ciudad capital.









Hasta el momento las autoridades continúan sin mencionar nada del caso, sin embargo, desde el pasado 2021 cuando se presentó la primera queja por el presunto ecocidio en las colonias de Tuxtla Gutiérrez, ellos mencionaron mediante una transmisión en vivo, que el material con el que se trabaja es especial y que no afecta nada al desarrollo de los árboles y plantas, por lo que exhortaron a la población a estar tranquilos ya que solamente se trata de un “embellecimiento” de las zonas, no obstante, esta aclaración no le gustó mucho a la ciudadanía y ahora con estos nuevos casos aún menos.