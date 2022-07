Que nunca falten los hilos en Venustiano Carranza, así es como lucen sus bordados

El municipio de Venustiano Carranza, Chiapas se localiza entre los límites de Totolapa, Nicolás Ruíz y Teopisca ubicadas al norte; al noreste con Amatenango del Valle, al este con Las Rosas y Socoltenango, al sur con La Concordia, al oeste con Villa Corzo y Chiapa de Corzo, al noroeste con Acala.

Venustiano Carranza se caracteriza por ser un municipio donde sobresalen sus tejidos, bordados y su cultura, siendo parte de su patrimonio cultural como tradición; esa creatividad se expresa desde las primeras generaciones de los pueblos originarios y responde a creencias míticas, las cuales se han ido transmitiendo en procesos de socialización familiares y comunitarios.

En este municipio el aprendizaje de arte en hilo se da a temprana edad, ya que las niñas comienzan a plasmar lo tejidos y bordados en vestimentas a través de la combinación de hilos, colores, formas y símbolos.

Tal es el caso de la pequeña María Victoria, quién modelo un hermoso vestido elaborado por las artesanas Marta Ramírez y Angela Ramírez y con el diseño de Joss Ramirez, quién conjugo los pensamientos de Fanny Acero Gamboa, madre de la pequeña modelo y originaria de 20 de Noviembre, Municipio de Emiliano Zapata; quién fue la que pidió como quería el vestido.









Montada en un caballo y luciendo el hermoso vestido, María Victoria fue captada por la fotógrafa Karina Marisol, para poder demostrar el emblemático trabajo de la cultura totike; asimismo se uso como locación el majestuoso arco, este se encuentra en la entrada del municipio, estos arcos se encargaban de transportar el agua que se distribuía en el pueblo e iniciaba en el manantial llamado antiguamente El Pozo, hoy La Toma; el agua seguía su trayectoria a través de canales de barro cocido (anteriormente de laja de piedra) y culminaba a un costado de la iglesia de San Bartolomé.





¿Cuál fue la inspiración para realizar el vestido?

Fanny Acero Gamboa nos comentó que este vestido fue inspirado por un modelo de Querétaro, quién portaba un vestido de escaramuza que era acompañada con la muñeca "lele" queretana; ella deseaba que algunos toques de ese vestido fueran plasmadas con el arte de Venustiano Carranza, ya que su esposo es originario de ese municipio.

"Me comencé imaginar un vestido así como lo vi, pero dije tiene que ser con la muñequita de Carranza, la cuál lleva por nombre "Catalina" o "totikita". Entonces me acerque al chico Joss Ramírez quién es uno de los creadores de la muñeca "Catalina" y le di mi idea; el también originario de este municipio, le platique mi idea y echo a andar su imaginación, me hizo un boceto de como quería el vestido y el mismo busco las artesanas y el pintor de la muñequita para que pudieran realizarme el modelo.





Montada en un caballo y luciendo el hermoso vestido, María Victoria fue captada para modelar un vestido realizad por artesanas en Venustiano Carranza / Foto: Karina Marisol





Estos trabajos realizados a mano es algo característico del municipio de Venustiano Carranza, por lo que cada bordado en la tela es súper detallado y pueden llegar a costar muy caros; desde las colas de alacrán, el chinchín de un bebé asta los arcos coloridos que simbolizan la sagrada agua, los colores alegres son son resultado de la combinación de mucho tiempo de cambios que surgió a la necesidad de buscar la propia identidad, Venustiano Carranza es la tierra de los colores y sus textiles lo demuestran.





Como surge la muñeca totikita o catalina





La muñequita catalina o totikita, surge como la representación y la necesidad de conservar la cultura, en el tiempo de sus ancestros las abuelas madres creaban juguetes para sus hijos nietos, con su propio trabajo, con retazos de telares, para distracción de sus niños; "Catalina" también representa la viva imagen de una mujer "totik" trabajadora y orgullosa de su vestimenta, la muñeca tradicional también de a conocer a viva voz a las mujeres artesanas, esto sin olvidar que en cada muñequita existe un gran equipo de artesanas que con su arduo trabajo elaborado a mano logran construir toda una historia que se plasma en esta obra de arte que son las muñecas totikitas o catalinas.