Viable regresar cuatro ejidos al municipio de Siltepec: Diputada  

La diputada local de Huixtla por Morena, Olvita Palomeque Pineda, pidió a la Secretaría General de Gobierno, dar cumplimiento a una minuta firmada con habitantes de Honduras de la Sierra que no desean pertenecer a ese nuevo municipio, sino permanecer en Siltepec, mediante reformas legales al decreto de creación para separar las cuatro comunidad inconformes, Santo Domingo La Cascada, Ángel Díaz, Cerro Perote y Pablo Galeana.

A juicio de la legisladora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, tiene que atenderse la demanda de los habitantes de esas comunidades y darse cumplimiento a los compromisos establecidos en mesa de diálogo, para cumplir con el derecho de asociación y restituir derechos que reclaman los pobladores y que les han sido agraviados.









El 26 de enero de este año tres funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron retenidos por habitantes del municipio de Honduras de la Sierra, cuando realizaban actividades de actualización del padrón electoral y listado nominal, por estar en contra del nuevo municipio, desean seguir perteneciendo al municipio de Siltepec, de donde fueron separados por el Congreso del Estado.

Por otra parte, el 24 de mayo de este año, un grupo de personas ingresó a las oficinas del Consejo Municipal Electoral de Siltepec para sustraer 31 cajas paquetes con 19 mil 133 boletas y actas electorales correspondientes a 31 casillas para la jornada electoral del 6 de junio.

En los primeros días del mes de mayo habitantes de la región realizaron un bloqueo carretero debido a que pobladores de los cuatro ejidos que no quieren pertenecer al recientemente creado municipio libre y soberano de Chiapas Honduras de La Sierra.

Palomeque Pineda compartió que la preocupación de ambos municipios ahora es que no realizaron elecciones el 6 de junio pasado para elegir miembros de sus ayuntamientos, Honduras de la Sierra por primera vez lo debió realizar, donda vez que a principios del año pasado el Congreso del Estado designó como su primera autoridad a un Concejo Municipal.

"No quieren desgastarse en un Concejo Municipal a menos que este dure tres años, no solo es ahí Venustiano Carranza que tampoco realizó elecciones por hechos de violencia está peor, la tarea que les va a llegar a los nuevos diputados que tomarán posesión el 1 de octubre no va a estar nada fácil, la situación está difícil, las comunidades de Honduras de la Sierra siguen perteneciendo a Siltepec".

La legisladora pidió al pleno de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado "presionar un poquito más con los acuerdos que están haciendo enfrente y dejar de cargar con ese problema entre habitantes de esas cuatro comunidades de Honduras de la Sierra que reclaman seguir perteneciendo a Siltepec".





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El 25 de abril de 2018 el Congreso de Chiapas aprobó la creación del nuevo municipio Honduras de la Sierra, el decreto se publicó el 2 de mayo de 2018, el ayuntamiento de Siltepec impugnó este decreto pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 3 de julio de 2019 resolvió a favor del nuevo territorio.

El 5 de septiembre del 2019, la Mesa Directiva del Congreso del Estado conformada por las diputadas Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Carolina Elizabeth Sholé Gómez, Valeria Santiago Barrientos, Adriana Bustamante Castellanos y el diputado Sergio Rivas Vázquez, dio a conocer que 107 ayuntamientos aprobaron la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Chiapas por el que se crea el municipio Honduras de la Sierra.

El 28 de marzo del año 2020 el Congreso del Estado se designó al Concejo Municipal de Honduras de la Sierra, Concejal presidente, Noé Pérez Morales, mismo que solicitó licencia para separarse del cargo y competir en las elecciones del pasado 6 de junio; concejal síndica, Lucía Roblero Roblero; Concejal Regidora, Flora Pérez Hernández; quienes estarán en funciones hasta el 30 de septiembre de 2021.