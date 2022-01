Víctimas del 7S sostienen reunión con CONAVI

Cintalapa, Chiapas.- Con el objeto de saber cuántos son los afectados que aún continúan esperando el apoyo económico para la reconstrucción de las viviendas, este jueves en la sala de juntas de la Unión de Ejidos se celebró una reunión de trabajo con personal de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) y con representantes de la citada unión.

Ejidatarios dijeron calificaron la reunión como muy fructífera / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

Al término de la reunión, Ranulfo Hermilo Álvarez en su carácter de presidente de la citada unión dijo que este encuentro fue muy fructífero, ya cada ejidatario pudo exponer de viva voz las necesidades de cada colonia, el delegado de la dependencia federal tomó nota para tener un panorama muy amplio de que como están las cosas en esta región del estado a 4 años de aquel 7 de septiembre.

“Entre los acuerdos que tomamos destacamos que cada compañero en su ejido realizará un listado para saber cuántos son los afectados que aún están en espera del apoyo, el próximo 31 de este mes, esa lista se entregará, después se hará un recorrido para cotejar esa lista y posteriormente se cree que ya el recurso les llegue, esperamos que así sea como lo platicamos”, dijo el líder.





A esta reunión de trabajo se dieron cita comisariados de ejidos como Villa Morelos, Tehuacán, Roberto Barrios, Pomposo Castellanos, Integral, Abelardo L. Rodríguez, Guadalupe Victoria, Vistahermosa, Mérida, Tolán, Rizo de Oro, Nueva Libertad, La Asunción, Nueva Liberación, Coyoacán y Rincón Antonio, lugares donde hubo afectaciones por el terremoto y en algunos, todo está como quedó aquella noche porque no han tenido el recurso para poder reconstruir.

Álvarez dijo que el recorrido podría darse en la segunda semana de febrero, personal de Conavi, determinarán qué casa saldría beneficiada y cual no, por lo que se estima que ahora sí las que realmente necesitan ese apoyo lo van a recibir.

“Comentó que con esta acción del listado, no habrá cabida para líderes de partido para beneficio particular, por eso se hará el recorrido en cada casa para confirmar los daños, si es parcial o total, y así no haya reclamo de nadie” dijo el licenciado Hermilo.

Mencionar que si algún afectado tuvo que solicitar algún préstamo económico para poder reparar su vivienda, la Conavi no le reembolsará nada, ya que la condición es encontrar daños visibles en la vivienda para poder recibir el apoyo, lo que se entiende que a cuatro años ya casi no hay casas esperando el recurso.