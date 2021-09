[Video] Campesinos temen que los desalojen por construcción de obra pública

Suchiapa.- Campesinos de esta localidad han levantado la voz luego de que se presentará el proyecto de la construcción de la unidad deportiva en un sitio donde actualmente sirve como bodega para las cosechas de quienes labran la tierra.

Declararon que el terreno ejidal es de suma importancia para los campesinos de este municipio, toda vez que es un espacio único y que por años ha servido para que lleguen a recibir fertilizantes, almacenen su maíz, cacahuates y los diversos productos que ellos mismos cosechan.





Aseguraron que son poco más de 70 campesinos los que se verán afectados en caso de que el presidente electo y que repite administración, Alexis Nucamendi Gómez, aterrice el proyecto de la unidad deportiva en este punto.

Los campesinos mostraron su preocupación porque les han comentado que los van a desalojar, por lo que han hecho un llamado al Gobierno del Estado para que a través del diálogo se logre dar marcha atrás a lo que consideraron un capricho del presidente.

En este mismo sentido, fueron claros en señalar que no están en contra de la construcción de la unidad deportiva, sino de que les quiten un predio de suma importancia para ellos, por lo que piden que se evalúe el proyecto en otro sitio, sin afectar a terceros.









Dejaron en claro que en caso de que no se revierta este proyecto y que no se cambie de sitio, estarán manifestándose en la presidencia, además de que prevén tomar más acciones a fin de lograr que no se afecte a todos los que necesitan de este espacio para continuar con sus actividades productivas.