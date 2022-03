Volqueteros cintalapanecos se suman a sus compañeros en Tuxtla

CINTALAPA. La mañana de este sábado, un grupo representativo de la Unión de Volqueteros Chimbombos, se instalaron en la explanada del parque Centenario para hacer una declaración ante los medios y mostrar su apoyo a los compañeros de Tuxtla Gutiérrez.

Los manifestantes colocaron una lona que textualmente decía, “Unión de Camioneros de Cintalapa exigimos se respete nuestro derecho de transportistas concesionados en nuestros municipios."





Fuera piratas de la obra pública. Compañeros concesionados de Tuxtla Gutiérrez no están solos

María Cruz Vargas Alvarado (integrante del gremio), dijo que desde este valle le pedían a la Secretaría de Obras Públicas (SOP), que tomara en cuenta al gremio concesionado y que no utilizara al pirataje para hacer los trabajos de acarreo en una obra de alto impacto como la que se realiza en el libramiento norte de la ciudad capital.





“Tenemos que manifestarnos para ver de qué manera nos hacen caso, este tema no es nuevo, siempre hemos peleado por lo mismo, que se respete el trabajo hacia el concesionado, que el acarreo de las obras que se realicen en el estado y municipios se lo den a los grupos que pagamos impuestos y no a los piratas, porque no se vale que en cada localidad las constructoras opten por trabajar con el sector irregular y no con nosotros”, dijo Vargas Alvarado.

Dejaron en claro los manifestantes que de ser posible y si este tema no se soluciona pronto, se tendrán que movilizar más municipios para apoyar a los compañeros de Tuxtla y plantar cerca de 3 mil unidades o más hasta que se consiga el objetivo.

En Cintalapa, la manifestación fue pacífica y acabando de hacer la declaración ante los medios, todas las unidades pesadas se retiraron del lugar para evitar entorpecer el tráfico o causar problemas pues únicamente estaban haciendo su posicionamiento.

Volqueteros amenazan con que si no les dan solución irán a Tuxtla Gutiérrez a sumarse al plantón que se desarrolla en la capital chiapaneca. / Foto Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas