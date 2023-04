Ximbo en concierto esta noche en San Cristóbal de las Casas

La rapera Ximbo, nombre artístico de la talentosa artista, se presentará en concierto esta noche del sábado en la calle La Orquídea del barrio de La Garita, ubicado en la zona oriente de San Cristóbal de Las Casas. A partir de las 20 horas, Ximbo invita al público a unirse a ella en este lugar tranquilo y seguro, donde se espera crear un ambiente vibrante junto con la gente y el entorno natural.

Durante una entrevista con nuestra casa editorial, Ximbo expresó que su visita a esta ciudad colonial es para estar presente en el lugar antes mencionado. Además, lamentó lo que está sucediendo en San Cristóbal de Las Casas, así como en la Ciudad de México, donde también ocurren situaciones similares. Sin embargo, resaltó la belleza de San Cristóbal, con sus lugares pintorescos, su gastronomía y, sobre todo, su gente.

"Estoy aquí en San Cristóbal de Las Casas porque tendré un concierto esta noche en la zona oriente de la ciudad. Es un espacio seguro, y estamos celebrando 27 años de hacer música. Comencé cuando tenía 16 años, en 1996. Soy originaria de la Ciudad de México, y desde niña me atrajo la música, así que aquí estoy finalmente", señaló Ximbo.

Cuando se le preguntó sobre sus canciones favoritas, Ximbo mencionó que todas son importantes para ella. Sin embargo, destacó una que habla del graffiti y que se ha escuchado en muchos lugares, así como una canción llamada "Milu", dedicada a su hija. "Me gusta mucho la música, soy feminista. Me costó aceptarlo porque pensé que el feminismo era similar al machismo, pero me di cuenta de que era algo necesario debido a la discriminación que enfrentamos las mujeres, como ganar menos dinero que los hombres", agregó.

Ximbo también abordó el tema de los feminicidios en Chiapas, señalando que no solo ocurren en esta entidad, sino en todo el país. Sin embargo, destacó que en Chiapas hay una alta incidencia de este problema, aunque a veces no se hable lo suficiente al respecto. "San Cristóbal de Las Casas es un lugar precioso, uno de los más bonitos del país, donde suceden cosas maravillosas. Sin embargo, también es triste, y no solo aquí, sino en otros lugares. Aunque es un destino turístico con sus maravillas, la seguridad es un tema delicado debido a lo que está sucediendo, pero San Cristóbal tiene una magia especial, su gente es encantadora, su gastronomía deliciosa y la ciudad es simplemente divina", agregó Ximbo.

Finalmente, Ximbo envió un saludo a todos los que trabajan en nuestra casa editorial y agradeció por la difusión de su concierto en esta ciudad colonial. "A mi gente del Heraldo de Chiapas, muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos visibles, por brindarme este espacio y por comunicar nuestras actividades", concluyó.

