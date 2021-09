Ya di instrucciones en Tapachula para atender la migración: AMLO

Este jueves en la conferencia matutina que realiza el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador le preguntaron acerca e la caravana migrante que se ha realizado en los últimos días en la frontera sur, a lo que que menciono que ya están tratando el tema.

Asimismo dijo que el propósito es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur-sureste del país, porque permitir su introducción por completo al territorio del país significa riesgos por violación a derechos humanos. Ante este tema menciono que hay antecedentes que se han olvidado, como el fusilamiento de migrantes en Tamaulipas, en gobiernos anteriores.

"Recientemente, lamentamos que migrantes guatemaltecos hayan sido asesinados quemados en ese estado y se está buscando que se mantengan en albergues, solo que ellos llevan un plan desde que salen de sus pueblos, hacen acuerdos con traficantes de personas, reúnen dinero y lo único que buscan es llegar a Estados Unidos".





Dijo que ya se está haciendo una labor para contener a los migrantes y al mismo tiempo ha hecho la tarea con Estados Unidos para que se actué y se les den opciones a los que por necesidad tienen que abandonar su pueblo.

El mandatario pretende contener a los migrantes con el programa "Sembrando Vida", dijo que este proyecto llegar a Guatemala, Honduras y El Salvador. "¡Que se haga lo que se realiza en Chiapas, ahí estamos sembrando 200 mil hectáreas de arboles frutales y maderables y trabajan 80 mil sembradores!". Eso mismo se debe aplicar de inmediato en países centroamericanos, cultivando la tierra con el mismo porcentaje de hectáreas para trabajadores, habría 240 mil empleos a más tardar en 6 meses.

En “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 30 mil son beneficiados en Chiapas; en el caso de “Sembrando Vida” es garantizar un jornal. Esos 30 mil jóvenes trabajando como aprendiz en Chiapas, se debe replicar en Centroamérica.













Muchos de este grupo son personas que se habían quedado rezagadas y otros han ido saliendo de las montañas.









Señaló que lo anterior debe de ir complementado con un compromiso con Estados Unidos y los que se inscriban van a tener un tiempo adecuado, visas temporales de trabajo, estar 6 meses en Estados Unidos y regresar a sus actividades.

"Esto que se plantea lo voy a volver a hablar con Biden; esta semana próxima le enviaré una carta. No se tiene que estar reteniendo a migrantes, hay que atender las causas ya que ellos por gusto no abandonan a su pueblo, si no por necesidad."

No es conveniente solo fincar el Plan Migratorio en el pie de la contención, porque se necesita que haya inversión en Centroamérica, señaló.





Agentes del INM sometiendo a migrante





El presidente dijo que en su estancia en Tapachula planteo y dio instrucciones que se respetaran los derechos humanos, que no se golpeara y se agrediera a migrantes, mucho menos que perdieran la vida. Estamos avanzando en el proceso y seguiremos avanzando.

Se tiene que hacer algo diferente, una política migratoria fincada para el desarrollo y que desaparezca por completo el Plan Mérida.





CNTE





Durante su gira por Chiapas el mandatario fue interceptado por un bloqueo de maestros en la capital, impidiéndole el acceso a su conferencia matutina, no solo ahí se manifestaron, también en diferentes municipios, de igual manera en Tapachula pretendieron hacer lo mismo en la inauguración del Hospital "Nueva Frontera" del IMSS, pero no pudieron.

Acerca de esto dijo que el no tiene diferencias con nadie, solo que no acepta este tipo de chantajes, "imagínense que voy a una gira y me detienen como FRENAA (Frente Nacional Anti AMLO), pensando que con eso ya va a tener López Doriga, Loret de Mola y Ciro, temas para atacarnos. Pues me quedo ahí. Si no me quieren dejar pasar, yo también quiero protestar porque no me deben nada".





Militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la sección VII del SNTE, se manifiestan.





Hemos tratado a maestras y maestros como se merece. No se les insulta, no se les reprime. ¡Incluso habían campañas con maestros, echándole a la educación!

Nuestro movimiento siempre defendió al magisterio y por eso puedo decir que pasa, señalo.

Pregunten a las bases si es correcto lo que hacen de darme ese trato. Coreando ¡es lo mismo! y no es lo mismo, por eso en el discurso les dije, "Ni FRENAAA, ni la CNTE detienen al Presidente".

Si tienen necesidad de atender asuntos con la Secretaría de Educación Pública ahí está la secretaria Delfina Gómez para atender los asuntos.