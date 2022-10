¿Ya hay seguridad? En Jiquipilas ya habría regreso a clases tras sucesos violentos

Jiquipilas.- Los retenes que ha establecido la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones de este municipio continuarán durante los siguientes días, con el propósito de garantizar la seguridad de los ciudadanos, así lo confirmaron las mismas autoridades.

Es preciso resaltar que la vigilancia por parte de elementos del ejercito mexicano continua en el municipio, en el cual los integrantes de las fuerzas armadas se han establecido en la ciudad para de allí moverse a varios puntos para hacer operativos.

En tanto que los retenes que se ubican en la carretera panamericana como en las dos entradas principales de la ciudad, al menos se prevé que sigan las acciones durante este fin de semana.





Debido a los hechos violentos, las ciudadanía se ha resguardado en sus hogares por lo que Jiquipilas parece un pueblo fantasma / Foto: Omar Ruíz | El Heraldo de Chiapas





Cabe destacar que a través de redes sociales comenzó a circular que hubo balacera en la zona de Nueva Florida, sin embargo las mismas autoridades de seguridad descartaron dicha acción, argumentando que se ha recorrido este punto, y no se halló ninguna anomalía.

Por su parte autoridades municipales han pedido a la población no compartir material que no sea verídica en las redes sociales, ya que eso únicamente causa alarma, esto luego de que circularan videos de tiroteos y de gente asesinada, que no eran de esta región, desconociéndose el origen del material, pues presumen que tampoco se trata de México.

Respecto al tema escolar, padres de familia siguen sin enviar a sus hijos a las escuelas por lo que se espera que sea este lunes cuando los planteles retomen sus actividades.

En tanto que los comercios han comenzado a abrir de a poco, estableciendo horarios, pues la mayoría sigue cerrando antes de que pueda caer la noche, esto más como una medida preventiva de los mismos comerciantes.