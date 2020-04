Músicos de San Cristóbal piden apoyos ante cancelación de presentaciones

San Cristóbal de Las Casas.- Músicos organizados en San Cristóbal solicitaron a las autoridades del gobierno municipal, estatal y federal un apoyo económico para la solventación de diversos gastos que ante la actual contingencia por el COVID-19 no han podido cubrir por las cancelaciones y cierre espacios donde se presentaba.

“Por la contingencia del COVID-19, nosotros nos han cancelado eventos, mucho trabajo y de ahí dependemos, somos cientos de personas, y no solo nosotros, los asalariados, meseros, pidiendo lo mismo que nosotros un apoyo gubernamental, estamos encerrados y no podemos hacer nada, tenemos familias que mantener, pagos de renta de los locales donde ensayamos”, dijo Trinidad Cantoral, Director de la agrupación municipal Farrery de esta ciudad.

Aseguró que no son solo los músicos sino también DJ s, grupos de marimba, y todo lo relacionado al medio artístico, que es un arte y parte de la cultura, “queremos que no se pierda, pedimos a los tres niveles de gobierno su apoyo”.

Lejos de apoyarlos, indicó que el Director de Protección Civil, Pablo Reyes, se acercó para comprometerse y recibirlos el secretario técnico y de Conceulta, pero piden hablar con la presidenta Jeronima Toledo, ya que con intermediarios, saben sus demandas tardaran aún más, “estamos cancelados y no tenemos trabajo”.

Aseguró no han recibido ningún tipo apoyos “menos una despensa” por lo que explicó que de recibir algún recurso se entregue de forma pareja porque son muchos músicos sancristobalenses quienes no tiene recurso económico.

Franco Álvarez, del grupo Agua Luna, aseguró que como músicos locales y foráneos, les han cancelado eventos porque no se permite la concentración de más de 15 personas, y al no tener otro tipo de ingresos, se reunieron para solicitar el apoyo de las autoridades.

“No creímos que se fuera a prolongar y cada vez que hay una conferencia de prensa causa un estrés por la falta de trabajo. Hemos respetado la normatividad, algunos eventos los han pospuesto pero tenemos necesidades urgentes que cumplir como la alimentación, pago de rentas, servicios, algunos tenemos estudiantes, y día con día se nos hace más difícil”, apuntó.

Mari Carmen, vocalista de una agrupación expuso que a diferencia de quienes tienen un sueldo fijo, ellos dependen de las presentaciones y “estamos parados porque no tenemos eventos, no hay nada, nos afecta más como mujeres, porque somos madres, madres solteras, el sustento de las familias y necesitamos el apoyo para subsistir”.

“Pediría a la presidenta municipal el préstamo y pagarlo a su tiempo, en tanto tenemos trabajo”, apunto.

José Manuel Solís, imitador de Joan Sebastián a nivel nacional e internacional, aseguró que la despensa lo podrían recibir, pero se les hace una burla que con eso paguen una renta, lo que ya deben algunos por créditos, “espero llegue esto a Andrés Manuel López Obrador, porque me comentan que nos van a cobrar crédito tras crédito, los impuestos son más”.

“Se me hace una burla la despensa, no vas a pagar con eso la leche, pañales, con una despensa no subsistes por mucho tiempo, pedimos a la presidenta, el gobernador, le pido a los tres niveles de gobierno se tomen la atención debida a los músicos del país”, concluyó.

Es de mencionar que fueron más de 50 personas que se concentraron en el parque de feria y por varias horas esperaron la atención de las autoridades municipales, recordando que existe un recurso destinado para la Feria de la Primavera y de la Paz que no se sabe y por ahí podrían ser apoyados.