Muy complicado desaparecer a los Órganos Públicos Locales Electorales

Tuxtla Gutiérrez.- El representante de Morena ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Martín Darío Cázares Vázquez, consideró que es complejo construir acuerdos para desaparecer mediante reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES), debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tendría capacidad para realizar las elecciones locales.

El militante del partido político Movimiento de Regeneración Nacional, abundó que los actores políticos nacionales están en el debate para plantear reformas Constitucionales, cómo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero no hay un producto terminado hasta ahora, aunque en el caso de Chiapas estamos pendientes y haciendo propuestas para que no nos agarren desprevenidos.

De todo lo que pudiera plantearse a nivel nacional, lo complejo es la propuesta de desaparecer los OPLES, si en el país deciden eliminarlos en los estados no habría nada que hacer, aunque no sería lo correcto, el INE no tiene estructura en las entidades Federativas para realizar comicios locales, se multiplicaría trabajo, en recursos, estructuras, personal, no sería la medida adecuada para bajar el costo de financiamiento a los partidos políticos.

En su opinión, el financiamiento a los partidos políticos debe reducirse, pero por los mecanismos adecuados, con una reforma legal muy bien diseñada, consensada, sin imposiciones, con acuerdos, sin avasallamiento, lamentablemente en Chiapas durante el 2017 y 2018 se quedó debiendo a los partidos políticos 120 millones de pesos etiquetados para sus tareas políticas ordinarias y extraordinarias y tuvo otro destino, lo que lo debe ocurrir ni en el estado, ni en el país.

Cázares Vázquez reiteró que este año en el estado podría reducirse unos 50 millones de pesos de financiamiento a los partidos políticos en razón de lo que planteó el IEPC de 200 millones 015 mil 234 pesos, en su proyecto a la Secretaría de Hacienda estatal, lo cierto es que se tiene que ser justos y congruentes, no puede hacer un financiamiento alto, pero tampoco injusto, lo más apegado a la realidad posible, para que haya una mayor atención hacia los programas sociales, la política tiene que costar menos.

/AP