Necesario que empresas establezcan programas a la salud mental: psicóloga

Tuxtla Gutiérrez. La depresión es un trastorno emocional que afecta el desempeño de diversas áreas de la vida de quien la padece, entre ellas su vida productiva, en ese sentido, es necesario que empresas establezcan programas enfocados al capital humano y a su salud mental.

Las empresas o en los trabajos burocráticos, se valora un poco más la productividad que el capital humano, por lo que “cuando identificamos que hay un quiebre en algún compañero de trabajo, nos enfocamos en que ese compañero no está produciendo, no está generando” indicó en entrevista la psicóloga Yuritzin Osuna Ovalle, creadora de un programa de Desarrollo Organizacional enfocado a mejorar el clima y de los entornos laborales.

La depresión podría ser incapacitante, según el nivel en que se encuentre el paciente, pues al parecer, el país no contempla este padecimiento como un motivo para generar una incapacidad ante la empresa.

“Creo que en México no hay una regulación adecuada de la salud mental que muchas veces se juzga sin tener un diagnóstico de la persona dicen es procrastinación, es flojera, y realmente es una necesidad de salud mental”, indicó Osuna Ovalle.





¿Cómo incapacita la depresión?

La depresión, explicó la especialista, es un trastorno emocional que surge de un sentimiento de tristeza constante, una pérdida de interés en la vida, la cual puede presentarse en niveles distintos, desde una depresión leve, desánimo, emociones bajas, “pero funcionan”; y hay otra depresión se puede catalogar como desidia, que llevas muchos años de tristeza o amargura de la vida, no hay motivación ni ganas de vivir.

Agregó que estas emociones son producidas por la falta de hormonas que el propio cuerpo segrega, como son serotonina, endorfinas y dopamina, lo que provoca que “el cuerpo pierda vitalidad, cansancio crónico, falta de apetito, insomnio o ganas de dormir más, porque nuestra química no está trabajando de alguna manera adecuada”.

Yuritzin Osuna Ovalle, psicóloga / Foto: Cortesía Yuritzin Osuna Ovalle

“Esto genera una incapacidad a nivel de productividad, hay días que la persona no se quiera levantar, pero es porque no lo puede hacer, su misma química y neurotransmisores no funcionan normalmente y generan ese cansancio”; destacó

“Una persona debe analizarse y decirse, en qué momento de mi depresión me encuentro, solo es un estado de tristeza, pero llevo tres meses así; eso es porque ya hay una alteración a nivel neuronal”; aseguró.

Finalmente, acotó que lo más importante es pedir ayuda. “A veces se comete el error de pedir ayuda cuando ya no podemos más y nos estamos ahogando, la salud mental es tan importante como la física o más, porque eso repercute en nuestro sistema inmunológico”.

“Daña a todos los humanos, sin importar edad, condición económica o social, y es importante saber que la vida es hermosa, vamos a tener situaciones de tristeza pero con ayuda y buena compañía sabremos superarlo”.