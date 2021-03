Necesario unificar nuestras fuerzas sociales: Franklin Campos

“La idea de que un gobierno, como el mexicano, quiera dar resultados al pueblo en nombre dé y a través de una democracia de resultados, necesita apoyarse en la fuerza y en la participación organizada del mismo pueblo, siempre dentro de la ley y con pleno respeto a los derechos de todos”, afirmó Franklin Campos Córdova, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Chiapas, de cara a las próximas contiendas electorales.

Señaló que “el principal objetivo de aquellos que buscan representar los intereses de la gente más pobre, deben alcanzar un mejor y más equitativo equilibrio social y económico que hoy no se da, puesto que la balanza está cargada al lado de los privilegiados, como se venía realizando con otros partidos que gobernaron en el pasado”.

Campos Córdova agregó que “si no se hace así, si se ignora este sencillo requisito, no habrá democracia de resultados, la pobreza seguirá aumentando de un modo incontenible a cada hora y a cada minuto que pasa, la inseguridad se seguirá agravando, y las muertes y contagios del Covid-19 seguirán a la orden del día, pues no se tiene un plan serio y eficaz como lo han demandado los mexicanos”.

Razón por la que llamó a todos los chiapanecos y mexicanos a no distraerse en esta próxima elección; “debemos estar como un solo hombre, como un solo ideal. Por eso, llamo a todos los compañeros, a los activistas, a los compañeros de los plenos, de los grupos, para que estemos en la misma sintonía”.

Para concluir señaló que “las corrientes y grupos políticos actuales, ignoran los niveles bajos de bienestar de las masas, en vez de mejorar, empeoran. Por ello la necesidad de unificar las fuerzas sociales y hacer llegar al poder a quienes verdaderamente representen al pueblo trabajador”.