¡Negocio redondo los arrastres con grúas!

Los altos cobros por parte de empresas dedicadas a los arrastres y maniobras con grúa que operan en Tapachula se ha vuelto en un negocio redondo, las víctimas que carecen de conocimiento sobre los tabuladores de precios por dicha actividad es aprovechada para ganar una buena cantidad de dinero.

A las afueras de la delegación de tránsito del estado se logró entrevistar al señor David N que por medio a represalias decidió no salir ante las cámaras de Diario del Sur, pero explicó que hace semanas tuvo un accidente en su vehículo que había acudido a pagar la multa para la liberación pero que fue un infierno tratar con un dueño que presta servicio de arrastre pues el cobro fue demasiado excesivo aparte de los días de pensión.

“Mi carro tuvo que ser remolcado del lugar del siniestro al ministerio público solo ahí ya tenía supuestamente yo contemplado que el costo era de 700 pesos, pero resulta mi sorpresa que me cobraron 1500 pesos, más aparte según la custodia que yo tenía entendido que era de 100 pesos por hora me la cobraron a 500, fui hablar directamente con la dueña y me dijo que tendría un total como de 7 mil pesos, me enojé demasiado porque es mucho dinero le dije que la denunciaría pero se burló, solo porque es mi herramienta de trabajo lo tuve que pagar, pero a donde me quejo si ellos tienen mucho poder”.





Otro caso fue de la señora Esperanza N quien dijo que había derrapado en su motocicleta que se salió de la cinta asfáltica y cayó a un barranco, una grúa que fue llamada por las autoridades viales le cobró el arrastre aparte las maniobras para sacarlo por lo cual pensó que era una cantidad considerable, al tratar de sacarla del corralón la cuenta le llegó a 15 mil pesos por lo cual les indicó que su moto tenía un valor actual a los 8 mil pesos que no podía pagar eso que le estaba exigiendo, sino que quedara su vehículo hasta que se pudriera.

“Es que es injusto los dueños de las grúas que imponen su ley, tuve que rogarle al hombre para que me diera un descuento por más de una hora dejándomelo en diez mil pesos, no hay con quien quejarse es un negocio de esos ellos viven” afirmó.

Según peritos de tránsito del estado mencionaron que no existe un artículo en su reglamento en donde indique que se debe solicitar una grúa particular, por lo cual solo hacen caso a sus jefes inmediatos con las unidades que según tienen un acuerdo con el gobierno del estado y que tienen guardias alternas por cumplir.

Mientras que en vialidad municipal se basan en el artículo 114 fracción II cuando el vehículo carezca de placas y no porte permiso vigentes será enviado al corralón, así como la fracción XVI que señala cuando el vehículo indebidamente estacionado y no se encuentra el conductor para moverlo se usa grúa será enviado al corralón y la fracción XI manifiesta que si el vehículo abandonado más de 72 horas o se realice la denuncia ante la dirección de vialidad.

Aparte el artículo 139 faculta a la dirección de tránsito y vialidad municipal recoger el vehículo cuando así lo amerite y no cuente con la documentación correspondiente.

En una investigación basada en diferentes empresas que se dedican al mismo servicio señalan que si requieres de un arrastre sin que tenga que estar inmiscuido con algún siniestro o delito oscila entre los 500 a 700 pesos aproximadamente dentro de la ciudad, pero que si ya intervino la autoridad utilizan la cobranza que esta publicada el periódico oficial el acuerdo que autoriza la modificación de las tarifas existentes en las diferentes modalidades del transporte público en el estado de Chiapas en donde indica que un arrastre en hechos de tránsito aplica a un costo de 1532.84 y de pensión en corralón para motos es de 10 pesos por día, por carro 33 pesos y camioneta 37 pesos, varía según la dimensión.

La Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas (SMyT) es la instancia encargada de sancionar aquellos que impongan cargos excesivos como son las empresas de las grúas por lo cual deberían tomar cartas en el asunto y examinar cada denuncia de los quejosos para que puedan proceder.