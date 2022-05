Negocios en Chiapas, afectados por marchas y manifestaciones continuas

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en la capital de las manifestaciones; en estas últimas 24 horas se suscitaron dos muy importantes, una el día de ayer con el denominado grupo de autodefensa “Los Machetes” y una hace unos instantes con la presencia de los normalistas, estos actos no sólo perjudican el tráfico en la zona, sino que también los negocios son afectados a tal grado de reducir sus ventas en un 100% durante ese día de caos.





En las últimas 24 horas Tuxtla ha tenido la presencia de dos manifestaciones / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





En las últimas 24 horas Tuxtla ha tenido la presencia de dos manifestaciones, estas acciones han generado pánico, caos, pero también pérdidas monetarias en el sector comercial y es que desde la llegada del grupo de Pantelhó a la ciudad, algunos negocios comenzaron a cerrar para prevenir un posible enfrentamiento, por lo cual, desde ayer han presentado pérdidas, así lo comenta Iván Eugenio encargado de un importante negocio de aguas frescas a un costado del parque central y que cuenta con más de 15 sucursales en el estado.





Solo pagamos medio día a los trabajadores y todas las ganancias que pudimos tener durante ese martes ya no se recuperan / Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Es preferible perder un día de ventas que perder el inmueble que tenemos dentro; cuando vimos a donde se dirigía el grupo fuimos al negocio a cerrarlo, solo pagamos medio día a los trabajadores y todas las ganancias que pudimos tener durante ese martes ya no se recuperan; ahora cada qué hay una supuesta manifestación la gente ni se acerca y aunque no se lleve a cabo dicha marcha no pasan por la zona, por lo cual también presentamos pérdidas” comentó.

Puedes leer también: Normalistas de la Mactu llegan a la plaza central de Tuxtla Gutiérrez

Esta situación se ha tocado incluso en la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) sector Tuchtlan, en donde se habla sobre un posible seguro de contingencias para los negocios que se tocó desde que comenzaron las marchas feministas y su paso dejaba pérdidas valuadas en miles de pesos, no obstante, aún no se ha llegado al acuerdo oficial, pero son sabedores que estas situaciones solamente presentan pérdidas pata los comercios y comerciantes.

“No es algo de ahora, tiene tiempo que se habló el tema, los dirigentes lo saben, los comerciantes lo saben, es algo que tiene tiempo comentándose, el detalle es que son cosas nuevas para muchos, por eso ahora la mejor solución ante una agrupación es cerrar el negocio, es la primera orden para evitar pérdidas mayores, es por eso que en cada marcha es mejor cerrarlo para prevenir incidentes” Martin Flores, miembro CANACO.

Los negocios afectados de estos dos días fueron los ubicados en el centro de la ciudad a la altura del parque y aquellos que se encuentran a un costado de la fiscalía ya que tuvieron que cerrar durante el día para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre los manifestantes, autoridades o los mismos ciudadanos que están cansados de la situación.