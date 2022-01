Niega IMSS transporte aéreo a enferma de cáncer

Tuxtla Gutiérrez. María Claudia Gómez Ruiz denunció la mañana de este miércoles, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la falta de atención a una urgencia médica que consiste en viajar a la Ciudad de México en avión; pues no le han entregado los viáticos correspondientes en la fecha prevista.

“Quieren que viaje en camión, pero por la operación que me hicieron no puedo estar sentada ocho o nueve horas corridas. Me quitaron un tumor cancerígeno de 20 kilogramos, tengo 80 puntos en el estómago y en la parte baja de mi vientre, y la orden del médico indica que debo viajar en avión por mi estado de salud”; dijo.

María Claudia, que es trabajadora de la Secretaría de Educación del Estado y el sostén de una familia de cuatro miembros, dos hijas, su nieto y ella; detalló que el cuatro de enero debía recoger los viáticos, pero le indicaron que éstos aun no estaban autorizados pues “no hay presupuesto” y que, por ello, debe viajar camión.





El jefe de traslado en el IMSS del 5 de mayo, quien el mes de julio de 2021 le había maltratado por no llevar acompañante en su viaje para su operación en el Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México, dijo que se dirigiera a medicina interna para saber sobre sus viáticos, cuyo responsable, aseguró, “no dan la cara y dan vuelta a sus gafetes” para no ser identificados, fue quien le dijo que sus viáticos no estaban autorizados.

“La hoja dice ‘requiere traslado a consultas y vigilancia por medio aéreo’. Créanme no vengo a pedirle limosna al IMSS, vengo a pelear por mi vida, porque soy padre y madre y tengo una hija de 13 años que me necesita. Yo no aguanto sentada, porque quedé mal de los intestinos, me quitaron apéndice, baso, vesícula, y si estoy viva es por obra de dios”, dijo con la voz entrecortada.

Destacó que debe estar en la Ciudad de México el próximo 11 de enero para sus observaciones y saber el progreso que lleva, pero si pierde esa cita, le darán otra, pero hasta dentro de seis meses, “y mientras no sabré cómo va el cáncer”.