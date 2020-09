Niegan trámite de titulación a egresados

Cientos de profesionistas que se les niega el trámite de titulación denunciaron omisión de Marta Marlene Estrada, jefa del Departamento de Servicios Escolares de Educación Superior.

Exigieron atención de la titular de la SE, Rosa Aidé Domínguez, “a puro diálogo nos traen y nada de respuesta”, señalan

Sin trabajar ni poder continuar sus estudios se encuentran miles de jóvenes profesionistas egresados de escuelas particulares derivado de la negativa de la Secretaría de Educación para otorgarles su título profesional por lo que tampoco pueden tramitar su cédula profesional.

En denuncia colectiva los egresados de diversas universidades particulares de la entidad chiapaneca, señalaron que al iniciar sus trámites de titulación se han topado con pared, en donde la jefa del Departamento de Servicios Escolares de Educación Superior, Marta Marlene Estrada únicamente les da largas y pretextos al asunto.





Ante esto, exigieron a la Secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, ya no se les siga negando realizar los trámites de títulos profesionales ya que los están dejando en la incertidumbre al terminar sus estudios.

Según el argumento que funcionarios de la Secretaría de Educación dan a los universitarios que han concluido sus estudios profesionales, es que el nuevo sistema electrónico de titulación aún no está listo, sin embargo, agregan los jóvenes, la dependencia podría utilizar el sistema anterior pero por alguna razón no lo hacen y por ese capricho no podemos desempeñarnos laboralmente”.

Los denunciantes detallaron que son ya varios meses e incluso hay algunos que desde años anteriores concluyeron sus estudios y es la fecha que por culpa de la Secretaría de Educación no pueden titularse.





“Es una severa negativa que desde hace meses nos vienen dando y no se vale, no es justo que por culpa de funcionarios ineptos no podamos ya sea trabajar o continuar con un postgrado", denunciaron.

Ante esta situación, pidieron el apoyo e intervención del gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas para que atienda su petición y ponga a trabajar a los funcionarios que con estas actitudes únicamente empañan su buen trabajo y dejan además a miles de jóvenes sin oportunidad de trabajar.