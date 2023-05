Entre la vida y la muerte, niña baleada en Flor de Mayo se encuentra grave

El pasado fin de semana ocurrió un trágico suceso en la colonia Flor de Mayo en donde dos elementos de la policía estatal quienes se encontraban francos realizaron disparos al aire provocando que una menor de 9 años resultara herida alojándose la bala en su cabeza.

Ante esto su madre Marcela se encuentra en el hospital Gomez Maza exigiendo justicia por su hija, quien se debate entre la vida y la muerte, asimismo afirma que estos elementos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes y por el cargo que tienen no les importó realizar los disparos al aire, mencionan también que la familia no tenía ningún problema con ellos y no se metían.

También puedes leer: En grave estado de salud la niña baleada por policía en la colonia Flor de Mayo

Cabe mencionar que los sujetos ya habían visto a la niña quien se dirigía a la iglesia, en donde accionaron el arma dando el primer disparo, posteriormente detonaron otro balazo el cual no fue al aire si no de manera directa hacia la menor, el cual lamentablemente le dio directo en la cabeza de la menor.





Marcela, madre de la menor de edad que fue herida de bala, relató a este medio que exige justicia por su hija, quien se debate entre la vida y la muerte



📲 https://t.co/iAB6JIAHRt pic.twitter.com/EWVTtrlsRy — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) May 23, 2023





Tras este hecho uno de los hermanos luego de realizar los disparos fue detenido, mientras que el otro se dio a la fuga, es así como la madre afuera del hospital Gómez Maza se encuentra en espera de lo que pueda suceder con la menor.

“Mi hija puede que viva o puede que no viva, quiero justicia, quiero tras la reja a ese señor, tenga lo que tenga que hacer lo quiero tras las rejas y que el señor gobernador haga justicia por que ellos como servidores públicos están para protegernos, mire mi hija solo tiene 9 años y ahora está postrada en una cama”, finalizó la madre de la menor.