Ningún Ayuntamiento al margen de la rendición de cuentas: Congreso

Todos los servidores públicos de los ayuntamientos tienen la obligación de transparentar el ejercicio de los recursos, en total en el 2019 debieron ejercer 22 mil 537 millones 128 mil 973 pesos con 39 centavos, sin embargo, en la revisión de las cuentas públicas se están encontrando diversas irregularidades, sostuvo la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Ana Laura Romero Basurto.

Precisó que de los 124 ayuntamientos, 98 cumplieron con la entrega de su cuenta pública anual el último día de abril, 25 pidieron prórroga para su cumplimiento y uno no ha entregada nada, el ayuntamiento de Simojovel de Allende del norte del estado, si bien, la entrega es una obligación constitucional, no los exime de responsabilidad en la rendición de cuentas.





La Auditoría Superior del Estado (ASE) está realizando una exhaustiva fiscalización de los recursos públicos de los municipios y ha encontrado graves irregularidades en el uso de los recursos, comprobación y calidad de la obra, al grado que síndicos y regidores se han confrontado con presidentes y presidentas municipales y no han firmado la cuenta pública, lo que agrava el delito de incumplimiento de responsabilidades constitucionales.

Los 25 ayuntamientos que pidieron prórroga para la entrega de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2019 son: Copainalá, El Bosque, Chalchihuitán, Acala, Cintalapa, Simojovel, Pijijiapan, Ocozocoautla de Espinosa, Pichucalco, Capitán Luis A. Vidal, Las Rosas, Catazajá, Juárez, Rincón ChamulaSan Pedro, Bejucal de Ocampo, Teopisca, Larráinzar, Tonalá, Arriaga, Socoltenango, Sitalá, Mazatán, Frontera Hidalgo, Unión Juárez y Acapetahua.

No obstante, por la falta de soporte y justificación del ejercicio de los recursos públicos ya se han emitido multas económicas y amonestaciones en contra de síndicos, síndicas, regidores y regidoras, tesoreros y tesoreras que a muchos no les ha gustado.

Los que han sido multados es por no firmar la cuenta pública, aunque estén en contra de la actitud o actuación de las y los alcaldes tienen que firmarlo, incluso hacer anotaciones en el documento sobre las causas de su inconformidad.





La Auditoría Superior del Estado inició auditoría al ayuntamiento de Simojovel de Allende, debido a que la presidenta municipal Viridiana Hernández, no ha entregado la cuenta pública 2019 no obstante que hemos sostenido reunión de trabajo con el cabildo en pleno, a quien hemos hecho saber las omisiones, las responsabilidades y el deber de rendir cuentas porque no se va a permitir el desvío o malversación de los recursos públicos

Por ahora hay multas y amonestaciones, podría haber casos de destitución de presidentes y presidentas municipales, o del cabildo en pleno, por falta de transparencia en el ejercicio del gasto, ahora más que nunca hay mano dura contra la corrupción y la impunidad.