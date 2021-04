Niños con cáncer sin celebraciones por el día del niño

San Cristóbal de Las Casas.- El 30 de abril no hay nada que celebrar porque los niños han sido olvidados por las autoridades de gobierno, ya que han sufrido violaciones a sus derechos humanos por diversas causas y hay indignación, aseguró Israel Rivas Bastida, presidente del Movimiento Nacional por la Salud de Padres de Niños con Cáncer.

En entrevista vía telefónica, dijo que se han cumplido más de 900 días que los niños con cáncer se encuentran en abandono en todo el país, porque hay un desabasto de medicamentos, “además de que en México cada 7 horas desaparece un niño, cada cuatro horas muere un niño con cáncer, tenemos alto índice de obesidad infantil”.

“Somos primer lugar de abuso sexual infantil, sufren violencia en casa, son cifras que no son nada buenas, tristemente la sociedad vulnerable al gobierno no le interesa porque no votan, así lo dicen, así lo señalan, parece que vamos al revés, los niños no tienen voz ni voto, nadie los encuesta, parece que son fantasmas sociales, más en este tiempo de pandemia”, aseveró.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Rivas Bastida aseguró que a los gobiernos solo les interesa ganar elecciones “y lo demuestran con este abandono que sufre la niñez. No hay muchas opciones para votar, la oposición no está buena para votar razonadamente, los dos son igual de malos, pero si puede haber contra peso y no un poder absoluto”.

“El problema es en todo el país, hay un abandono permanente en la salud de los niños, no hay nada que festejar, lo que debemos hacer en sociedad es dar la importancia de respetar sus derechos, decirle a los niños cuáles son sus derechos”, concluyó.