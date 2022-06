¡No al plástico! Diputada conscientiza a Chiapas en cuidado del medio ambiente

La Secretaria de la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado Karina Margarita del Río Zenteno, reconoce que está siendo muy complejo eliminar plástico de un solo uso en Chiapas, llama a la sociedad a apropiarse de la Ley de Residuos Sólidos del Estado, convoca a la educación a la reeducación y a la conciencia ciudadana para limpiar nuestro entorno, no hay un inventario del volumen de plástico que generamos, pero no lo estamos conteniendo, hay una abundancia de este tipo de desechos.

La legisladora local de Bochil por el Movimiento de Regeneración Nacional, enfatizó que en la época de estiaje tenemos el mejor catalizador al observar basura por todos lados, de manera personal yo he observado un aumento he pugnado por la separación de los plásticos para que se promueva el reciclaje, pero hace falta concientización en la sociedad a todos los niveles, en las escuelas, en las empresas, en los mercados, en los que compramos productos, bienes y servicio.

Lamentablemente se sigue despachando productos en bolsas de plástico y desafortunadamente lo estamos aceptando

Lamentablemente se sigue despachando productos en bolsas de plástico y desafortunadamente lo estamos aceptando, hay muchas empresas que siguen produciendo productos de plástico y la causa es que no se está ejecutando la ley, no se está aplicando la legislación que se creó en Chiapas en la pasada legislatura, no estamos viviendo en la misma casa de cuando nacimos, ni estamos dejando la casa en mejores condiciones para las futuras generaciones, comentó.

Del Río Zenteno mencionó que hace falta una gran concientización de la sociedad pero hace falta que las instituciones responsables estatales y municipales apliquen la ley y como sociedad nos la apliquemos dejando de usar plástico, a veces se hacen campañas de reciclaje o de recolección pero eso no es la solución ya que tenemos que dejar de consumir plástico, no hay un inventario para conocer el gran volumen por municipio y en todo el estado, pero seguramente que son muchos miles de toneladas.

El llamado es a que no compremos más plástico que ayudemos a la recolección del plástico que está circulando

El llamado es a que no compremos más plástico que ayudemos a la recolección del plástico que está circulando, que por favor se prohíba a las empresas la introducción de más material de esta naturaleza al mercado, eso tiene que ser súper importante tenemos que limpiar al estado de plástico de lo que llamamos pet, “de qué sirve que el ciudadano separe la basura si no hay contenedor especial donde van los plásticos, al final lo revuelven todos los desechos”, refirió.

“Tenemos que concientizarnos los seres humanos de que no tenemos un planeta de repuesto, no podemos decir cuando esté acabado este vamos a otro, la ciencia y la tecnología no ha llegado a eso ni llegará, hay que trabajar puesto que está siendo difícil eliminar el plástico por comodidad ya que la gente busca la opción más rápida, fácil, menos cansada y a todos nos parece mejor usar una bolsa de plástico, que cargar un envase reutilizable, una bolsa reutilizable”.

Se tiene que investigar cuales son las consecuencias en la salud por el exceso de uso de plástico

La legislación está vigente, falta la parte ejecutiva cuando se tenga la ejecución de este ordenamiento legal podría haber mejores resultados, un estado que no tiene conciencia es porque no hemos trabajado en la concientización, el llamado a la ciudadanía a que piense en el país y en el mundo y en el planeta que le queremos dejar a nuestros hijos y que tomemos acciones contundentes, que dejemos de usar plástico, sobre todo, que investiguemos cuales son las consecuencias en la salud por el exceso de uso de plástico, insistió.

El problema es grave pero tenemos que seguir aspirando a limpiar nuestro ambiente

Hay una estructura que tenemos que entender y atender, la ley tiene que ser parte de nuestra vida diaria, no al plástico, desde el nivel más alto económicamente hasta el más bajo y que debemos utilizar la escuela ya que probablemente estemos delegando mucho a los niños, adolescentes y jóvenes pero seguramente que mucho se podrá avanzar en la concientización para no el uso de estos materiales, el mundo no es el mismo en el que nacimos, lo que teníamos como válido ya no lo es ahora, el problema es grave pero tenemos que seguir aspirando a limpiar nuestro ambiente, nos la aplicamos la ley o nos extinguimos, puntualizó.