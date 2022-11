No era el momento de incrementar los días de vacaciones: Consejo Coordinador Empresarial

El presidente del Concejo Coordinador Empresarial, Arturo Marí Domínguez, consideró que no era el momento de aumentar los días de vacaciones, hay que tomar en cuenta dos ángulos, el primero es un tema de justicia laboral, está bien, es una buena medida para que los colaboradores tengan mayores días de descanso, pero por otro lado, en el tema económico todavía no están preparadas las empresas para tener una derrama más grande.

Desde Monterrey Nuevo León donde participa en una reunión de la iniciativa privada nacional, señaló que se generan ciertos desajustes porque se tendrían que cubrir esos puestos de personal que esté de vacaciones con otro personal, creo que hay que asumirla de manera gradual está medida.

En ese sentido, considero que el Estado Mexicano tiene que construir otros mecanismos que ayuden a que la empresa se mantenga a "flote" y eso no lo hemos visto en este gobierno y creo que es buen momento para que genere un bien estímulo, un buen incentivo al empresariado que este generando empleos formales y que pueda ayudar a que está medida de aumentar las vacaciones sea una realidad.

Lo que no queremos es que los días de vacaciones sean un problema, que no sea una carga para las empresas, por el momento no se tiene cuantificado en qué porcentaje se aumentaría la carga, pero si sacamos un promedio de seis días adicionales por cada colaborador en una empresa de 10 empleados que es un promedio más común en el estado, pues son 60 días adicionales de trabajo para alguien que no está preparado, es como contratar personal nuev por dos meses adicionales a su presupuesto que ya tenía programado, explicó.

Estas cifras, añadió Mari Domínguez tenemos que visualizarlas muy bien, aparentemente no impactan pero en realidad si van a generar un impacto en la economía de las empresas.

Para sacar provecho a esta disposición hay que ver qué el Estado Mexicano instrumente incentivos o estímulos que pueda que está medida no sea una carga que termine acabando con el empleo, formal sobre todo, reiteró el dirigente empresarial.

En el estado se contabilizan poco más de 160 mil unidades económicas, la tarea para enfrentarlo tiene que ser en equipo, también del lado empresarial para que se pueda establecer una balanza, o de que manera se puede tener el menor impacto económico posible en agravio de las mismas empresas.