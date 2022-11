"No era el momento para aumentar vacaciones a trabajadores": CANIRAC

La modificación a los días de vacaciones en México son respetados, sin embargo, creemos que no era el momento por la crisis que enfrentan las empresas por la pandemia del Covid 19, sin embargo, lo asumimos, con ello se concede derechos a la base trabajadora, que podrá disfrutar un trabajador con un año de servicio de 12 días de vacaciones, y se incrementará en dos días por año de servicio hasta llegar a 20 días, partir de los 6 años de servicio se incrementarán dos días de vacaciones cada 5 años, explicó el presidente de la Canirac, Guillermo Acero Bustamante.

Nosotros nos debemos a los colaboradores, somos equipo, lo vemos bien, pero no eran los tiempos, "las unidades económicas todavía están en terapia intensiva, los negocios están abiertos pero no llegan a su punto de equilibrio, si le incrementan más costos a ese punto de equilibrio genera más perdidas, no lo vemos mal, pero no era el tiempo en que se debía aplicar, se requería estar generando mejores utilidades, aunque mientras esté mejor el trabajador rinda más con la unidad económica".

También puedes leer: En peligro de extinción, transporte escolar sin recuperarse de crisis por pandemia

Dijo que se tratará de sacar el mayor provecho de esta disposición en beneficio de las empresas, como la capacitación y la rentabilidad y productividad de las y los trabajadores para la mayor competencia de las empresas, que en el caso de las restauranteras tienen este 2022 una demanda aproximadamente del 80 por ciento en relación con el 2020 y del 40 por ciento en relación con el 2021, se buscará el mayor beneficio de los financiamientos de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Mypimes) que en este año habrían tenido acceso a créditos por 5 millones de pesos.





Guillermo Acero Bustamante, presidente de la CANIRAC dice que no era el momento de aumentar las vacaciones pic.twitter.com/cNVBsstiIQ — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 19, 2022





En el 2020 nos quedamos solo con entrega a domicilio, en el 2021 hubo mayor recuperación y en esta recta final del año estamos en el mejor bimestre, ahora estamos inmersos en capacitación con la Secretaría de Turismo y Certificación con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, los restaurantes son seguros para los comensales su personal se encuentra vacunado contra la pandemia del Covid 19.

En entrevista, insistió que sin crédito es difícil que una unidad económica crezca, si bien dependerá del modelo de negocios, necesitamos de los recursos para aumentar la rentabilidad, la banca comercial ha quedado a deber porque aún con el programa Impulso de Nacional Financiera con el depósito de garantía del gobierno del estado, considera de riesgos ciertas actividades como la restauratera, y los flujos no están como para pagar un crédito con la tasa que actualmente se está manejando.





La modificación a los días de vacaciones en México son respetados, sin embargo, creemos que no era el momento por la crisis que enfrentan las empresas por la pandemia del Covid 19, dijo Guillermo Acero Bustamante / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La banca comercial no ve los flujos, si bien no son los óptimos, pero hay buena recuperación, pero siguen restricciones al financiamiento cuando lo que necesitamos es que sus mediciones sean más flexibles para que haya más empresas con acceso al financiamiento para acelerar la recuperación, añadió.

De las 160 mil unidades económicas del estado, unas 22 mil son de gastronomía, solo en Tuxtla Gutiérrez son cinco mil, pero lo delicado de nuestra economía es que cerca del 75 por ciento es informal, pero falta recuperar un 15 por ciento de empleos de lo que se tenía en el 2019, aspiramos a que haya una mayor recuperación a partir del mes de enero, no esperamos una cuesta muy complicada, explicó Acero Bustamante.