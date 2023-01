¡No es legal! Ley de Movilidad no permite venta de concesiones de transporte público

La concesión del transporte público no debe de venderse, pues no está permitido en la Ley de Movilidad y Transportes del Estado de Chiapas, no puede haber un comercio arbitrario, cuando se esté anunciando su venta rompe con todo orden y legalidad y cuando esto ocurre es la autoridad la que debe revisar este procedimiento, dijo el concesionario Mario Bustamante Grajales.

El Secretario General del Sindicato de la Industria del Transporte en el Estado de Chiapas, indicó que el usufructo de la concesión es exclusivamente del beneficiario, desde que lo recibe, en cierto momento la Ley de Movilidad y Transportes del Estado de Chiapas le permite cederlo cuando se es mayor de edad y no se puede atenderlo, cuando ninguno de los descendientes le gustó el oficio del transporte, puede cederlo a un tercero, pero nunca la venta.

Bustamante Grajales enfatizó que no está en ley la venta de concesiones, no procede, durante los doce años de desorden en los sexenios del 2006 al 2012 y del 2012 al 2018, hubo un coyotaje que incurrió en la venta de concesiones auspiciado dentro de la misma autoridad estatal, la idea ahora es ordenarlo, aunque no es una tarea fácil en todo el estado para darle seguridad a los usuarios.





El título quinto: De la supervisión y vigilancia, de la Ley de Movilidad y Transportes del Estado de Chiapas, indica en su artículo 132 que los derechos que ampara una concesión otorgada a personas físicas serán "vitalicios" con las condiciones que establecen este artículo y el Reglamento. Estos derechos como los otorgados a personas morales no podrán embarcarse, arrendarse, empeñarse o grabarse.

El artículo 133 indica que los derechos que ampara una concesión otorgada a personas físicas y morales no podrán enajenarse para obtener lucro. La persona física en su carácter de concesionario podrá solicitar a la Secretaría de Movilidad y Transportes la cesión de los derechos que ampara su concesión sujetándose al procedimiento administrativo y requisitos establecidos en el Reglamento. La cesión de derechos a un tercero solo podrá ser utilizada o rechazada por el Secretario.

Mientras que el 134 señala que una ve realizada la cesión de derechos de la concesión, está conservará las condiciones en las que originalmente fue otorgada, quedando sujeta a las demás disposiciones en ella estipuladas, por lo que el nuevo titular será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a la misma y causara los derechos que establezca la legislación fiscal aplicable.





La Ley de Movilidad y Transportes del Estado de Chiapas impide la venta de concesiones del Transporte público / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Por otro lado, Mario Bustamante considera que la entrega de más de mil 600 concesiones en diciembre pasado tiene que regular el desorden de los dos sexenios anteriores, en Tuxtla Gutiérrez ojalá sirva para que ponga orden la Secretaría de Movilidad y Transportes, es más que necesario el concesionamiento, hay muchos beneficiados que llevaban un buen rato solicitándola.

En el estado se cree que deben ser poco más de 27 mil los concesionarios en todas las modalidades, lo que hay que hacer es revisar la irregularidad,.los expedientes, lo que falta es orden en todas las modalidades, hay que proteger a los usuarios y las organizaciones colaboran con opiniones en lo que se debe hacer, falta que la Comisión Consultiva representa los intereses del transportistas, añadió.

Lo que hay que esperar es que haya una mejor movilidad económica para la sustitución de unidades del transporte público, hay que ir respirando un poco mejor, traemos una crisis que hay que analizarla y buscar la forma para dinamizarla, puntualizó.

Mientras tanto, el operador de la Unidad 0962 de Radio Taxis Zafari, opinó que en este concesionamiento en Tuxtla Gutiérrez se premio a los vehículos que ya venían trabajando de manera irregular, a los que operan con permiso provisional, no hubo transparencia, cómo que no se hizo justicia y habría que limpiar el sector.

Comentó que el proceso no ha sido del todo transporte, por otra parte, considera que debe investigarse los anuncios y las ventas de concesiones, la Ley de Movilidad y Transportes del Estado de Chiapas no lo permite y hay que actuar con justicia, el que recibe la concesión lo debe trabajar de forma vitalicia, no venderla, insistió.