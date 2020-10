No esconder las iniciativas, exige diputada del PRD

La diputada local del PRD, Olga Luz Espinosa Morales, exigió que la LXVII legislatura pasar de la paridad a feminista, sacar de la congeladora las iniciativas de género, no solo legislar para las mayorías y que las iniciativas estén en el orden del día y no se escondan.

En el inicio del primer periodo de actividades del tercer año de ejercicio constitucional del Congreso del Estado, la diputada Ana Laura Romero Basurto, de Mover a Chiapas, exigió acuerdos, mayor trabajo y generar mejores resultados a favor de Chiapas, con apertura, tolerancia e imparcialidad.





Durante la sesión de instalación de la nueva mesa directiva que encabeza José Octavio García Macías, el diputado del PRI, Mario Sántiz Gómez, dijo que basta de ignorar las propuestas, las iniciativas no se pueden ir a la congeladora, que no se silencien por intereses o razonamientos particulares, que no se soslaye el compromiso con los pueblos originarios.

Expuso que los indígenas no son adorno de los eventos, sino sujetos de derechos y Chiapas no puede seguir siendo ejemplo de violación a derechos humanos, que legisle sin distingo y con compromiso a favor de los sectores más vulnerables, no seamos una legislatura gris.

Por Chiapas Unido, la diputada María Elena Villatoro Culebro, pidió consensos para atender los temas urgentes, lo prioritario es la atención a la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) que nos ha cambiado la realidad, que ha cobrado la vida de 558 personas, entre ellos trabajadores y familiares del Poder Legislativo, por lo que para el 2021 tiene que haber un aumento sustancial en el presupuesto para la secretaría de Salud, la prioridad ahora es cuidarse para evitar rebrotes.





Silvia Torreblanca Alfaro, diputada del partido Encuentro Social, dijo que pesar del dolor causado por el Covid 19, tenemos que salir adelante con el trabajo en equipo, con el proceso electoral que comenzará el 10 de enero para las elecciones del 6 de junio del 2021 deberá estar en primer lugar los intereses del pueblo que dará en las urnas a cada fuerza política el respaldo que le corresponde.

La diputada del partido del Trabajo, Patricia Ruiz Vilchis, ofreció acuerdos para el bien común de la sociedad, en tanto que Fidel Álvarez Toledo, del partido Verde Ecologista de México, pidió a la nueva mesa directiva actuar por el bien de Chiapas, lamentablemente lo que no ha unido es la pandemia del Covid 19.

En su momento, el diputado Marcelo Toledo Cruz, del movimiento de Regeneración Nacional, expuso que la nueva mesa directiva tendrá que demostrar que se puede legislar en armonía a favor de Chiapas, nuestra solidaridad será a través de un trabajo a favor del pueblo y en coordinación con los demás poderes públicos.