No existe la igualdad de género en los pueblos indígenas: Rosa Moreno

Los procesos electivos en los pueblos indígenas es solo una simulación, se impone la fuerza del más poderoso del varón, las mujeres indígenas son objetos de discriminación, no existe la igualdad de género, menos en las elecciones de los ayuntamientos, afirmó Rosa López Moreno.

Sostiene la mujer indígena tseltal del municipio de Chanal que los actores políticos se escudan en los llamados usos y costumbres, así imponen en los cargos a los hombres que desean encumbrar en el poder, en el cargo que sea, mayormente si es para la elección de miembros de ayuntamiento.









La mujer, no tiene voz, ni voto, no existe la igualdad de género, en las designaciones de cargos al interior de las comunidades el sexo femenino no cuenta, se ha impuesto la “razón” del hombre, mientras que en las elecciones locales de ayuntamientos tampoco se cumple con el derecho político electoral de las mujeres.





López Moreno participó en la presentación virtual del cuadernillo de divulgación número 3 del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), “Paridad y violencia política en razón de género en municipios indígenas de Chiapas (2015-2018): una aproximación con perspectiva intercultural”.

Expuso que en la jornada electoral del 1 de julio del 2018 les correspondía a las mujeres encabezar la mitad del total de planillas, 121, no obstante, no se cumplió, pero no se cumplió con la paridad horizontal, vertical y transversal, las mujeres no debieron ser enviadas a perder, sino a ganar.

No debían los partidos políticos enviar a candidatas mujeres en aquellos municipios con poca rentabilidad política o con nula posibilidad de ganar, seguramente están haciendo ya la misma estrategia los nueve partidos políticos para las selecciones locales del 6 de junio del 2021, para elegir miembros de los 124 ayuntamientos.





López Moreno fue candidata a la presidencia municipal de Chanal por el partido Movimiento Ciudadano en el proceso electoral 2017-2018, pero sostiene que la actual presidenta municipal por el PRI, Alejandra Isabel Martínez, fue impuesta, quien realizó campaña fue su esposo, Roberto Pérez Rodríguez, quien tiene el poder en el municipio, la llamada pareja presidencial.

Sostuvo que en Chanal en las pasadas elecciones los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática (PRD), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Chiapas Unido, registraron a mujeres ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) pero realizaron campaña los varones y ahora quien gobierna es hombre no quien obtuvo los votos en las urnas.





Habla su lengua materna, conoce las tradiciones, los usos y costumbres, pero acusa que los varones usurparán los cargos que corresponden a las mujeres, la equidad de género en la ley es letra muerta en muchos pueblos indígenas, estamos lejos de cerrar la brecha por la desigualdad y existe el riesgo de que ocurra lo mismo en el siguiente proceso electoral 2021 que iniciará en el mes de enero.





Pidió a las autoridades estar alertas porque se cometen varios delitos, en el proceso electoral pasado en su municipio, la candidata del PRD era originaria de Macuspana en el estado de Tabasco, pero se corría el riesgo de que su esposo Alejandro Gómez Etzín, gobernara el municipio.





