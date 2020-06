¡No festejar el día del padre!: Hermilo Domínguez

El director de Salud Pública de la secretaría de Salud, Hermilo Domínguez Zárate, reveló que en Chiapas estamos en el nivel más alto de transmisión del coronavirus (Covid-19) y recomendó a la población intensificar las medidas de prevención, vienen dos o tres semanas más de riesgo de saturación hospitalaria que se está atendiendo con anticipación.

Consideramos que no va a haber un nivel más elevado de contagio que este, los semáforos que estructuró la federación es uno de los indicadores sustentado en la positividad de las muestras, la transmisión está a gran escala, un nivel superior ya no lo vamos a encontrar, abundó.





Mencionó que está siendo contenida con la expansión hospitalaria planeada desde el inicio con la instalación de 13 Unidades Médicas Especializadas en la Atención Respiratoria (Covid-19), con la reconversión de camas, así como la atención ambulatoria para evitar que se enferme la gente, lo que es imposible porque no hay vacunas.

Lo que se previó es que no se rebasara la capacidad hospitalaria, toda la gente quiere ir a la Clínica Covid-19 del Centro de Convenciones y Polyfórum Mesoamericano en la capital, es la ciudad de más casos, la que ha recibido mayor número de pacientes por contagio, pero la ocupación hospitalaria está bien, subrayó.





Se ha conseguido equipamiento para las unidades médicas, la noche del lunes se consiguió el apoyo con 40 ventiladores más, un equipo esencial para el manejo de paciente en estado crítico, pero tenemos que ser muy responsables con nuestra movilidad, añadió Domínguez Zárate.

Sostuvo que hay un binomio determinante, la alta densidad de población y la gran movilidad de personas la que ha aumentado el mayor contagio, principalmente en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula donde se instalaron filtros sanitarios y se detectaron casos positivos, es claro que aumentó el contagio el día del niño y el día de las madres.

Mencionó que se corre el riesgo de que incremente la cadena de contagio el día del padre, la invitación es a no celebrar, no se reúnan, no festejen, no lleven el coronavirus a su familia, quienes han roto la disciplina de no quedarse en casa, ni guardar sana distancia, han pagado muy caro, no creen que existe la enfermedad y esta es muy grave.





“No doy crédito a la incredulidad de mucha gente, requerimos de disciplina para reducir la movilidad, estamos como se previó en esta semana, en las semanas de mayor transmisión, poco a poco comenzará a descender, pero requerimos de la colaboración de la población”.

Puntualizó que el análisis epidemiológico de los casos de coronavirus en otras naciones fue fundamental para la preparación, la transmisión en el estado fue precedida de varias acciones como las visitas domiciliarais médicas, las brigadas epidemiológicas, la toma de muestras, el tratamiento estandarizado para la atención primaria ambulatoria de los enfermos, pero hoy se requiere disminuir aún más la movilidad.





