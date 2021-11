No habrá peregrinaciones a la iglesia de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez . En conferencia de prensa el sacerdote Juan Carlos Mendoza encargado de la parroquia de Guadalupe dio a conocer que por segundo año consecutivo se cancelan las peregrinaciones por el docenario de la virgen, "Queremos avisar a todos feligreses que este año vamos a volver a cancelar las magnas peregrinaciones, no hay condiciones, ya se tiene conocimiento de la 4 ola de contagios del virus del COVID-19, nosotros tenemos que ser responsables" detalló el párroco.

Sin embargo, eso no quiere decir que no se vaya a realizar un festejo a la venerada imagen, para la celebración, se tienen previstas visitas guiadas, no peregrinaciones en las calles, en grupos de 30 o 40 personas, además llamaron a los feligreses a que en caso de tener algún síntoma sean conscientes de no entrar o participar en actos públicos, además de recordarles estar siempre procurando la sana distancia.





Se prevé que el día 11 de diciembre se lleve a cabo la misa de coronación, la cual ser realizará a puerta cerrada y que será transmitida a las 10:30 de la noche en redes sociales, para evitar aglomeraciones por parte de los feligreses, mientras que para el 12 de diciembre , la misa de mañanitas se dará a las 6 de la mañana también a puerta cerrada y será por parte de algunos peregrinos.

Personal de protección civil municipal señaló que el atrio estará abierto de las 7 de la mañana a las 9 de la noche con un foro limitado , sin ventas de ambulantes ni de gente de la parroquia.

Para ésta serie de eventos se dispuso de 200 personas por parte del municipio, entre ellos, gente de protección civil, policías y fiscales quienes participaran del 1 al 12 de diciembre en los operativos para dar seguridad a los files de la Guadalupana en la ciudad capital.

Con filtros sanitarios en varios lados, el ingreso será controlado y todas las personas sin excepción deberán portar durante su presencia el uso de cubre bocas y no se tiene permitido el uso de pirotecnia, finalizó el sacerdote.