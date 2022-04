No habrán elecciones en Frontera Comalapa por falta de seguridad

El Consejo Distrital Electoral 08 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Comitán de Domínguez dio a conocer que no se instalarán las 89 casillas que habían programas para la jornada electoral local extraordinaria del domingo 3 de abril en el municipio de Frontera Comalapa, para la elección de miembros de ayuntamiento.

Durante la sesión presidida por la consejera, María Emilia Domínguez Gordillo, se informó que no habrá elección de ayuntamiento en Frontera Comalapa debido a que no hay condiciones para la instalación de casillas, por lo que no podrán ejercer su derecho al voto los 46 mil 800 electores inscritos en el Registro Federal de Electores.

El consejero Joaquín de la Cruz Ramos, expuso que esta determinación es de suma relevancia para los habitantes de Frontera Comalapa donde en esa parte del territorio de Chiapas se acentúan los actos de violencia, generando un estado de miedo, zozobra e inseguridad en toda la ciudadanía, todas las autoridades municipales, estatales y federales están llamadas a atender los reclamos de seguridad con los medios y facultades que les otorgan las leyes.

Deben asegurar a la brevedad posible un clima de paz, civilidad y tranquilidad social, ante los hechos de violencia que suceden de manera constante, que en los últimos días se vienen acentuando, obliga al Consejo Distrital Electoral del INE a tomar medidas para evitar un lamentable desenlace, es por ello, que como consejero ciudadano acompaño el proyecto de modificación de la totalidad de casillas.

"Promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad, es obligación de este consejo y en ese sentido he de acompañar en todo y cada uno de sus puntos el proyecto planteado por la Secretaría Técnica, la aspiración era llevar a cabo las elecciones del 3 de abril" abundó el consejero.

Puntualizó que ahora corre riesgo la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos de Frontera Comalapa, ante la verdad y lo notorio no se puede controvertir la realidad, los partidos dan cuenta de los hechos delictivos en Frontera Comalapa, llevar a cabo las elecciones generaría una confrontación política entre la ciudadanía que redundaría en hechos lamentables.

Mientras tanto, la consejera Clara Luz Méndez Bautista, destacó que es esta autoridad electoral hizo todo lo humanamente posible y dispuso de todos los recursos humanos, técnicos y materiales con la intensión de privilegiar y maximizar el derecho de la ciudadanía para garantizar la libre expresión de los electores, sin embargo, debido a todo lo que está pasando en Frontera Comalapa es indudable que no hay condiciones para garantizar la integridad de quienes van a cuidar las casillas el día de la jornada electoral.

A ello, la consejera Olinda Nidya Díaz Pérez, agregó que el tomar una decisión ha traído trabajo desde hace meses, el proceso electoral local extraordinario comenzó el 1 de febrero y hemos girado oficios a diversas dependencias del gobierno del estado con el fin de que nos garantizaran el día de la jornada la integridad física y la vida de la ciudadanía votante, como personal del INE, lamentablemente no ocurrió lo que queríamos garantizar, hay que privilegiar el derecho a la vida, antes que el derecho al voto, no nos corresponde al INE garantizar la seguridad, no tenemos interés político, es solo salvaguardar la integridad física de todos los participantes, pero no pudimos contar con eso lamentablemente y todo está documentado, no hay elementos para una elección pacífica.

Al consejero Andrés Castro Ballinas, añadió que la aspiración era instalar la totalidad de las casillas, pero con la situación que se está generando, no existe una adecuada aplicación del estado de derecho, no hay seguridad por parte del estado y no vamos a poner en riesgo los derechos y la integridad de los ciudadanos, ni al personal del IEPC, ni a los funcionarios de casillas, ni a los electores, comunidades como Cuauhtémoc no desean elecciones por inseguridad.

La consejera Rosmeri López Cruz, se sumó la propuesta de dar de baja a las 89 casillas en Frontera Comalapa, porque es de conocimiento general las condiciones que aquejan en este municipio, donde ha habido desapariciones de personas, se cuenta con información de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, de la situación, de ello son testigos los partidos políticos y del riesgo para esta elección extraordinaria.