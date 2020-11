No habrán peregrinaciones guadalupanas en Tuxtla Gutiérrez

El Párroco José Castelar y Protección Civil Municipal, dieron a conocer de manera oficial, la suspensión de todas las peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe, así como la adopción de diversas medidas sanitarias por Covid-19, además de establecer acciones coordinadas para mantener un control sanitario durante estas celebraciones.

El objetivo de estas medidas es cuidar la salud de las familias, principalmente adultos mayores, niños y personas con padecimientos crónicos, considerando que esta celebración una de las más grandes festividades, en la que concurren miles de personas al templo parroquial guadalupano.

Acompañados de la secretaria de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro Zebadúa, y del Director General de Gobierno, Juan Carlos Bonifaz Trujillo, el párroco José Castelar señaló que las peregrinaciones se sustituyen por visitas guiadas para ingresar a la iglesia, en un número no mayor de 10 personas por grupo, mismas que deberán ser registradas con anticipación en las oficinas de la iglesia.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Asimismo, se suspende la celebración de misas los días 11 y 12 de diciembre, y los que decidan asistir bajo estas medidas solamente podrán hacer una salutación a la virgen, advirtiendo que no habrá permanencia voluntaria para evitar aglomeraciones y mantener el aforo permitido.

Bajo esta dinámica, no se permitirá el ingreso de grupos musicales, mariachis, parachicos, bandas musicales, batucada o muñecas. No se ofrecerá venta de alimentos al interior y se recomendó no acudir con niños, niñas, adultos mayores o personas con padecimientos crónicos por representar el sector más vulnerable de contagios.

Por parte de las autoridades civiles se establecerán las siguientes disposiciones obligatorias, para mantener el control de acceso y las medidas sanitarias.

Ingresar por los filtros sanitarios que se establecerán sobre la avenida Central, en la 5ª y 8ª poniente los días 11 y 12 de diciembre; utilizar en todo momento el cubrebocas y mantener la distancia de seguridad entre cada persona al ingreso, dentro del Templo y a la salida.

Usar gel antibacterial al ingresar a la iglesia; se prohíbe el uso de fuegos pirotécnicos y no habrá caravanas de ningún tipo de vehículos motorizados y no motorizados (Torton, camiones, taxis, colectivos, motos).

La titular de Protección Civil Municipal advirtió que todos los ingresos serán a pie en los filtros sanitarios con periodos de tiempos restringidos y se suspende la instalación de puestos de comida, feria, vendimias y juegos mecánicos.

También se anunció que los días 11 y 12 se establecerá cierre vial para la instalación de los filtros sanitarios, quedando restringido el paso vehicular hasta el amanecer del día 13 de diciembre.