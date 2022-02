¿No has hecho tu declaración anual ante el SAT? Aquí te decimos que pasa

Las personas que tardan en declarar ingresos caen en incumplimiento de pago y serán sancionadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque el pago de un impuesto sea liquidado, hacerlo fuera de las fechas establecidas generará recargos o multas.

Una de las dudas más comunes es saber qué pasa si no cumplimos con nuestras obligaciones fiscales y las consecuencias por no realizar declaraciones en tiempo y forma. Nos referimos a las personas físicas, es decir, a los empleados, no a las empresas, es por eso que a continuación se explicara que pasaría si se omite este pago.

Por no presentar su declaración anual y por cada una de las obligaciones incumplidas, los contribuyentes pueden enfrentarse a las siguientes sanciones, de acuerdo con el blog de BBVA:

Por obligación no declarada corresponde una multa que va desde los mil 400 pesos hasta los 17 mil 370 pesos. Por no presentar la declaración anual pueden tener una multa que va desde los mil 400 pesos a los 34 mil 730 pesos.









En caso de que el contribuyente esté obligado a presentar sus declaraciones por internet y no lo haga, lo realice fuera de plazo o no cumpla con los requerimientos, puede derivar en una multa de hasta 28 mil 490 pesos. Si el contribuyente ya fue multado y no realiza el pago en tiempo y forma, puede hacerse acreedor a sanciones adicionales.

En caso de pagos no realizados, retrasos o errores en la declaración anual, del mismo modo tu historial crediticio también puede verse afectado, y con ello, en un futuro se te pueden cerrar opciones de financiamiento o productos financieros.

Lo anterior mencionado es gracias a que el SAT comparte tus adeudos fiscales con las Sociedades de Información Crediticia, entre las que se encuentra el famoso Buró de Crédito, dichas entidades son las encargadas de recopilar la información del historial crediticio.