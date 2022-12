Chiapas sin registro de meningitis, IMSS y SSA no reporta casos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (MISS), no reporta casos de meningitis en todas sus unidades médicas en Chiapas, toda vez que no han referido pacientes para su atención, ya sea tratamiento y hospitalización, sin embargo, las unidades médicas permanecen con el personal médico en sus centros de trabajo en este fin de año para atender todas las enfermedades.

A través del Órgano de Operación Desconcentrada Administrativa del IMSS, explica que en este año no se han atendido personas en ninguna clínica y hospital con esta enfermedad, los especialistas darán cuenta del caso que atiendan, pero hasta ahora no hay uno solo.

Por su parte, la Secretaría de Salud del gobierno del estado, informó que no se han reportado casos de meningitis en sus hospitales, clínicas y centros de salud, desde hace mucho tiempo; no se ha registrado está patología en el estado, no está presente, aunque el personal tiene conocimientos del tratamiento que debe llevar un paciente en caso de que se presente.





El Instituto Mexicano del Seguro Social (MISS) y la Secretaría de Salud, no reportan casos de meningitis en todas sus unidades médicas en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Confirma la institución que el personal en su mayoría está de vacaciones, pero hay labores en todas las unidades médicas, está garantizado el servicio a las y los chiapanecos, en todas las regiones y desde los Distritos de Salud, en caso de confirmarse algún caso de meningitis, llevará la atención de calidad necesaria.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis es una inflamación del líquido y las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, la hinchazón desencadena signos y síntomas como dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello, la mayoría de los casos son causados por una infección viral, pero las infecciones bacterianas, parasitarias y micóticas son otras posibles causas.





Los síntomas iniciales de la meningitis pueden ser similares a los de la gripe o influenza, pueden manifestarse durante varias horas o unos días, los signos son: fiebre alta repentina, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso que parece diferente del usual, dolor de cabeza con náuseas o vómitos, confusión o dificultad para concentrarse, a algunos pacientes les puede dar convulsiones, también puede presentarse somnolencia o dificultad para caminar, sensibilidad a la luz, falta de apetito o sed y erupción cutánea.

Por ello, indica la Secretaría de Salud, es conveniente la atención medida oportuna, el tratamiento y diagnóstico adecuado, los cuidados y prevenciones que indiquen los expertos de la salud y el seguimiento muy puntual para evitar mayores riesgos a la salud.