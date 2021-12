No hay condiciones en Honduras de la Sierra para elecciones: Habitantes

Habitantes de Honduras de la Sierra comunican al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que no existen condiciones para realizar elecciones extraordinarias convocadas por el Congreso del Estado, el municipio se conformó bajo un ambiente de protesta e inconformidad de algunos ejidos como Pablo Galeana, Ángel Díaz y Cerro Perote.

Estás localidades amenazan con no permitir el desarrollo del proceso electoral extraordinario mientras ellos no sean liberados de este municipio, al que no desean seguir perteneciente, estas localidades son las que retuvieron en enero del 2021 a funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), "y ya no queremos más conflictos sociales en nuestras comunidades".





La convocatoria del Congreso del Estado establece que la elección se llevará para el primer domingo de abril del 2022, y las personas que resulten electas en esos comicios, rendirán protesta el día 1 de junio del 2022 y fungirán en el cargo hasta el 30 de septiembre del 2024.

En escrito firmado por José Adier Gutiérrez Méndez, Comisariado Ejidal de Honduras de la Sierra, dirigido al presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, establece que "el Concejo Municipal está trabajando bien, además ha demostrado que hay capacidad para gobernar y garantizar la paz social que tanto necesitamos en este municipio donde hay mucho rezago y marginación".

"Están laborando conforme marca la ley, en poco tiempo que fueron nombrados han tenido buen desempeño laboral, es por eso que exigimos que se haga valer ese nombramiento hecho por la Comisión Permanente de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado el 30 de septiembre del 2021, y en funciones desde el 1 de octubre pasado.





Piden al IEPC tomar en cuenta que el municipio se conformó en un ambiente de inconformidad / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La propuesta del Congreso del Estado es celebrar la elección extraordinaria el primer domingo de abril del 2022 para elegir ayuntamientos en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, dónde no se realizaron elecciones el 6 de junio por falta de garantías, así como en El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, dónde se anularon por violencia.

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas revocó la designación de Concejos Municipales para estos 6 municipios por 3 años, hecho por la Comisión Permanente de la pasada legislatura local, sin embargo, dejó en firme el funcionamiento de estos órganos administrativos municipales, hasta que rindan protesta las autoridades electas en esa elección extraordinaria.

Este escrito al IEPC se deriva de la asamblea del 23 de noviembre en Barrio Campo Aéreo, Ejido Honduras, municipio de Honduras de la Sierra, en el que insisten que "no estamos de acuerdo en que haya elecciones extraordinarias, tenemos tres ejidos inconformes, en la administración pasada detuvieron un vehículo del INE para que nosotros no hiciéramos cambio de domicilio, dónde tuvimos que trasladarnos hasta el municipio de El Porvenir para recoger nuestras credenciales".









"En la administración pasada también uno de los ejidos inconformes secuestro una patrulla de los policías que hasta el día de hoy la tienen detenida. Y hemos tenido mucho conflicto con nuestro municipio, por lo cual es la razón por la que no queremos que haya elecciones, por lo que hasta ahorita desde que entró el funciones nuestro nuevo Concejo Municipal se ha mantenido la paz social, ha empezado a trabajar muy bien dónde los habitantes de nuestra comunidad estamos de acuerdo que él siga trabajando, por lo tanto, queremos que siga la paz social en nuestro municipio con el trabajo que está haciendo nuestro concejo".

Con fecha 24 de noviembre en Barrio Las Violetas, Ejido Honduras, municipio de Honduras de la Sierra, se ratifica el rechazo a las elecciones locales extraordinarias, además, denuncian amenazas de muerte por los inconformes hacia nuestros habitantes de nuestro municipio, así lo documentan Josué Aníbal Roblero González y Ausel González Roblero.

El mismo 24 de noviembre se confirma el rechazo a las elecciones locales extraordinarias en El Barrio La Soledad, Ejido Honduras, municipio de Honduras de la Sierra, expone el agente municipal Elidio Pérez Cifuentes. Hacen lo mismo los barrios Laguna, Nueva Argentina, El Tesoro, Belisario, Nueva Libertad, Las Flores, El Paraíso, Llano Grande, El Jobal y Las Delicias.