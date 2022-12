No hay soluciones en la Unidad 071 de la UPN

La limpieza en la Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional en Tuxtla Gutiérrez tiene que ser a fondo, el personal sostiene la lucha por la transparencia y el combate a la corrupción y no desean que sea reincorporado como director, José Bastiani Gómez, por lo que insisten que la investigación de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, tendría que ser hasta las últimas consecuencias.

Desde el inicio del ciclo escolar 2022-2023 se cerró la institución para obligar a la salida de Bastiani Gómez y “los compañeros tienen razón, si no ha sido por la presión, por la toma de la escuela, no se estuviera encaminado el problema hacia la solución, tras la entrega de las instalaciones a principios de octubre no puede haber borrón y cuenta nueva, sino combate a fondo a la corrupción”, enfatizó el diputado Carlos Mario Estrada Urbina.

La aplicación de la ley no es exclusiva, sino para todos, directivos, personal y alumnos, en primer lugar José Bastiani Gómez, tiene responsabilidad en la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de Las Casas, que tiene cien horas en el sistema educativo en el estado, mientras que en la UPN se ha descuidado el perfil.





El problema de la UPN lo dejó crecer el Subsecretario de Educación en Chiapas, Juan Jesús Guillén Miceli / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El problema de la UPN lo dejó crecer el Subsecretario de Educación en Chiapas, Juan Jesús Guillén Miceli, es la única universidad que nos queda de la Secretaría de Educación, fue descentralizada en 1986, se ha venido manteniendo con maestros comisionados de otros niveles, lamentablemente hay servidores públicos que no han querido actuar con legalidad y transparencia.

Mientras que José Bastiani Gómez se dice doctor, no cubre el perfil para estar a cargo de la institución, no debe regresar, lamentablemente uno de los responsables de la investigación de los malos manejos en la institución es Víctor Manuel Noriega Diego, lamentablemente no intervino la Comisión de Educación del Congreso del Estado, porque la presidenta María Reyes Diego Gómez, es su pariente.





El caso está en manos de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública y debe efectuarse una investigación profunda, imparcial, lo que debe rescatarse es la calidad educativa, aunque la comisión investigadora por parte de la Subsecretaría de Educación no convence en actuar; La UPN en Tuxtla Gutiérrez es formadora de profesionales de la educación.