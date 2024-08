No se espera una gran campaña en elecciones extraordinarias por condiciones de inseguridad

El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en Chiapas, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, dijo que las campañas políticas que iniciaron este martes 13 de agosto en busca del voto del electorado para las elecciones locales extraordinarias en los municipios de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal previstas para el 25 de agosto serán sin mucho caminar por las condiciones de inseguridad que prevalecen en esos territorios.

En entrevista, añadió que el PT registró candidato propio en Chicomuselo, se logró integrar una planilla y ha estado en Tuxtla Gutiérrez entregando toda su documentación ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el caso de Capitán Luis Ángel Vidal una de las compañeras que iba inicialmente como candidata con nosotros decidió finalmente integrarse a otra planilla, y presentamos una sola planilla con Monera y Mover a Chiapas.

En el caso de Pantelhó no presentamos candidato debido a que no tenemos comité municipal, ni militancia, pero esperamos que las campañas se den paz y tranquilidad, en los tres municipios han habido problemas de inseguridad y eso ha generado que hasta este momento se esten desarrollando las actividades del proceso electoral local extraordinario, ya está todo listo, indicó.

Sin embargo, no va a haber una gran campaña por las propias condiciones de inseguridad, no creo que haya una campaña con las mismas características de otros procesos electorales, con menos trabajo de campo, con menos trabajo de tierra, aunque en algunas partes los candidatos expresan que les han dicho que no va a haber problemas, de todas maneras siempre hay algún temor y por eso veo que las campañas serán muchos menores que las que se acostumbran tradicionalmente, insistió el diputado federal de Chiapas por el PT.

Consideró que habrá poco contacto con la gente, poco caminar, afortunadamente son lugares muy pequeños, la gente conoce a los candidatos y no va a ser tan espectacular las campañas sino de bajo perfil, creo que el principal problema es que la gente quiere vivir en paz en esos municipios, y ojalá que el gobierno estatal y federal hagan llegar elementos de seguridad porque eso es lo esencia, eso es lo que el pueblo te lama y ojalá que la elecciones del 25 de agosto pase en paz.

Esperamos que el nuevo gobierno federal y estatal pongan atención al problema de la inseguridad en la Sierra y Frontera de Chiapas principal, las campañas deben destacar la seguridad, es lo que la gente reclama, las planillas es lo que necesitan, ellos no lo van a poder resolver por si solos, no es cosa menor los antecedentes de la suspensión de la elección en Chicomuselo el 2 de junio donde por hechos de violencia se quemaron las oficinas del IEPC y la paquetería electoral.

En Pantelhó no hubo elecciones debido a que las comunidades no autorizaron la instalación de casillas, y en Capitán Luis Ángel Vidal hubo elecciones pero por violencia se siniestraron la paquetería electoral, actas de escrutinio y cómputo y no se validó la jornada electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas lo confirmó la nulidad y ahora debe haber elecciones extraordinarias el 25 de agosto.

