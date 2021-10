Normalistas de la Jacinto Canek demandan clases presenciales

Alumnos de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, de Zinacantán, solicitan clases presenciales, lo que no ha sido posible, toda vez que la Secretaría de Educación, insiste en que tienen que ser virtuales, expusieron en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Con el respaldo de alumnos de la Escuela Normal Manuel Larráinzar de San Cristóbal de Las Casas y Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, dieron a conocer sus exigencias de clases presenciales, y para ello, piden diálogo con la Secretaria de Educación del estado.





"La primera oferta era que este ciclo escolar 2021-2022 iniciaría en sus instalaciones, pero se ha ido aplazando, no hay fecha precisa para volver a las aulas, no se está respetando nuestros derechos humanos a la educación presencial, reclamar ser atendidos no es cometer violencia" insisten en la plaza central de la capital de Chiapas.

Los alumnos han pedido diálogo con la Secretaría de Educación del estado / Foto: Isai López | El Heraldo de Chiapas

"Nosotros venimos de los pueblos originarios de Chiapas, no se nos está permitiendo el avance en nuestra formación educativa presencial, es lo único que pedimos y no daré la marcha atrás, aunque corramos riesgos de agresión y de represión, las normales seguiremos unidas en espera de respuesta", enfatizan en la plaza de Tuxtla Gutiérrez.