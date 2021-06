Normalistas de la Mactu desaprueban calificativos en su contra

Durante la marcha del magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, desaprobaron las descalificaciones que en redes sociales que vierten sobre sus movilizaciones, rechazan ser terroristas y se dicen listos para el diálogo con los gobiernos federal y estatal.

Sin dar nombres y usando cubrebocas en todo momento, uno de los estudiantes dijo acompañado del dirigente de la CNTE, Pedro Gómez Bahamaca, que en todo momento han estado dispuesto al diálogo pero cuando así se han generado las condiciones para ello no han llegado los titulares si no representes que no tienen capacidad de respuesta.





"No ha llegado la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; Ninel Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández; la Secretaría General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores López, solo sus representantes pero no llegan con capacidad de resolución de nuestras demandas, examen presencial de nuevo ingreso".

"Esta es la única petición que estamos manejando, no estamos exigiendo cantidades grandes de dinero, la única petición por la que comenzó este movimiento fue por el examen presencial, ahora nos centramos en la liberación de nuestros compañeros desde el 18 de mayo, y esas son las peticiones que mantenemos como estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá".





Dijo que durante los enfrentamientos del lunes con policías resultaron lastimados siete estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, heridas en el brazo y en el hombro, pero también algunas señoras indígenas del ejido Puebla municipio de Chenalhó que acompañan nuestra movilización resultaron intoxicada por gas lacrimógeno.

Explicó que el respaldo de las 16 Escuelas Normales Rurales que integran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México Siempre ha sido de carácter independiente, la resolución o la determinación sobre la movilización es de los propios estudiantes, no se permiten personas a la Escuela Normal Rural Mactumactzá, no hay la participación de externos.

Ante la petición del gobierno federal de un cese a las movilizaciones y abrir una mesa de negociación, expuso que se han enterado del documento y parte de los estudiantes hay la disposición cuando la exista de la contraparte, "aunque el gobierno federal ahora muestre disponibilidad al diálogo, falta la respuesta estatal, aunque nuestra petición es examen presencial, lo que se ha generado, en cambio las campañas políticas electorales para las elecciones del 6 de junio son presenciales".

Durante nuestras manifestaciones pacíficas no nos hacen caso, parecía que no hay respuestas, el estado no se ha interesado en una mesa de negociación, el siguiente paso será asistir al gobierno federal en demanda de atención, incluyendo la libertad de 95 detenidos el 18 de mayo, a las 74 mujeres solo les hicieron un cambio de médica cautelar el 24 de mayo, los 19 hombres detenidos en la penitenciaria El Amate siguen siendo víctimas de violación a sus derechos humanos, 17 normalistas y dos desplazados de Chenalhó, explicó.

Por ahora no sabemos como tal qué movilizaciones se van a realizar por la misma seguridad de las y los estudiantes, la idea es evitar más confrontación, no queremos más estudiantes detenidos o más heridos, queremos mesa de diálogo, puntualizó.