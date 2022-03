Normalistas de la Mactumactzá se manifiestan en la plaza central de Tuxtla

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá con el rostro cubierto, se manifestaron en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, para demandar a las instituciones estatales la oficialización del servicio de internado, así como la emisión de la convocatoria para nuevo ingreso, demandas que se han planteado en otras ocasiones pero no han recibido una respuesta concreta.

"Nos han dado largas en nuestro planteamiento y no se tiene nada resuelto hasta ahora, no hemos avanzado en la solución, estamos solicitando una audiencia de carácter resolutivo, no hay fecha para que nos puedan recibir y plantearnos una respuesta, la necesidad existe y el planteamiento se ha formulado desde hace tiempo.

Como institución siempre estamos en movimiento, dijo uno de los estudiantes y cuando la ciudadanía se pregunte porqué la Mactumactzá siempre hace su movimiento, una de las consecuencias es que la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa se ha negado a resolver los problemas de nuestra institución.

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá se manifestaron para demandar a las instituciones estatales la oficialización del servicio de internado, así como la emisión convocatoria para nuevo ingreso / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Esas son las principales causas, hay una cerrazón al diálogo y ya estamos cansados de la falta de resultados, nosotros pedimos solución lo más pronto posible, nuestra manifestación es pacífica, en efecto esperamos soluciones puntuales a nuestro planteamiento muy puntual, lo ideal es que se estableciera una mesa de atención.