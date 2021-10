Normalistas demandan matrículas y nuevos espacios educativos

Estudiantes de la Escuela Normal Manuel Larráinzar de san Cristóbal de Las Casas demandan en Tuxtla Gutiérrez la construcción de más espacios educativos, en tanto que la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria Rosaura Zapata Cano, de la capital, solicita un aumento de matrículas.

Uno de los estudiantes cubierto el rostro, dijo a los medios de comunicación que la institución de San Cristóbal de Las Casas no ha planteado un techo presupuestal, los gobiernos pasados no los atendieron, la urgencia es de infraestructura necesaria para el regreso a clases presenciales.





Te puede interesar: Aspirantes a ingresar a escuelas normales demandan más matriculas





“Nosotros no estamos diciendo no a las clases presenciales, las necesitamos, los compañeros lo necesitan, pero nuestras aulas no son las adecuadas para el desarrollo de las clases presenciales, debido a que son muy pequeñas y no es posible cumplir con las medidas sanitarias de la sana distancia”.

La institución solo cuenta con seis aulas, pero cuatro de ellas son aulas didácticas y dos son bodegas, por lo que requerimos de la suficiencia de infraestructura para atender a una población de 250 estudiantes, aunque será necesario fortalecer la seguridad en salud para disminuir riesgo frente a la pandemia del Covid-19.





La institución solo cuenta con seis aulas, pero cuatro de ellas son aulas didácticas y dos son bodegas, por lo que piden más infraestructura / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez explicó que la Escuela Normal Manuel Larráinzar se encuentra en las márgenes de un arroyo y en las temporadas de lluvias inunde la institución, problema que debe ser atendido, se ha obviado a pesar de que ha sido replanteado en reiteradas ocasiones.

En la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria Rosaura Zapata Cano, insisten que debe aumentar el número de matrículas para estar en condiciones de atender la demanda de estudiantes de nuevo ingreso, actualmente la oferta de la Secretaría de Educación, informan es a través de la Universidad Autónoma de Chiapas, la que rechazan los aspirantes.